22 de abril de 2026 Inicio
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Llegó el frío polar a Buenos Aires: cambió el pronóstico y se desploma el termómetro

Tras las lluvias que se registraron en gran parte de la provincia y el país, una masa de aire frío genera un descenso térmico durante los próximos días. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por viento.

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El ingreso de un frente frío hace que se desplome el termómetro. 

El ingreso de un frente frío hace que se desplome el termómetro. 

Tras las lluvias que afectaron la provincia de Buenos Aires, el avance de un nuevo frente frío genera un descenso del termómetro con temperaturas que rondan los 12 grados durante las primeras horas de la mañana. Para el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para varias provincias de Argentina.

Vuelve la lluvia a CABA.
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Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut están bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

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En cambio, en Buenos Aires y para al este del país, el ingreso de un nuevo frente frío polar generará que las temperaturas estén por debajo de los 15 grados durante las primeras horas del día.

Desde Meteored informaron que "a circulación de viento norte favorecerá la concentración de humedad sobre la franja este del país, lo que dará lugar a precipitaciones de variada intensidad, particularmente sobre el Litoral y áreas adyacentes".

Alerta meteorológica por viento: las localidades afectadas

  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino -Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico -Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino.
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.

Llegó el frío a CABA: cómo estará el pronóstico del tiempo

El miércoles marca el inicio de un periodo de marcada estabilidad, pero con un ambiente notablemente más frío en comparación a los días previos. La jornada de hoy se presenta con una mínima de apenas 12° estableciendo un piso térmico que se mantendrá hacia el jueves. Bajo cielos mayormente despejados y una ausencia total de lluvias, las tardes serán templadas con máximas de entre 21° y 22°.

CABA 22-4-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

Hacia el viernes, se espera un ligero ascenso en la temperatura mínima, que se posicionará en los 15°, brindando un amanecer algo menos riguroso. El cielo continuará ofreciendo excelentes condiciones con sol pleno, permitiendo que el termómetro alcance los 23° por la tarde. Este bloque de tres días se consolidará como el más agradable de la semana para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta el aire fresco persistente del sector sudeste.

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