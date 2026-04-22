Reino Unido prohibe fumar a las personas nacidas después de 2008

Reino Unido avanza con su lucha contra el tabaco: el Parlamento aprobó una ley histórica que prohíbe fumar a las personas nacidas después de 2008. Esta medida entrará en vigencia a partir de 2027 y significa un progreso para crear una generación libre de humo.
Según medios locales, la iniciativa será sancionada de forma oficial en los próximos meses y busca contrarrestar los altos niveles de tabaquismo en la sociedad, que en la isla es una de las principales causas de muerte, discapacidad y de enfermedad prevenibles, explicaron desde la BBC.
"Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el Servicio Nacional de Salud y construirá una Gran Bretaña más sana", expresó el secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, Wes Streeting.
En esa línea, la ministra de Sanidad, Gillian Merron, declaró que "se trata, de hecho, de la mayor intervención en materia de salud pública en una generación y puedo asegurar a todos los nobles Lores que salvará vidas".
La ley que entrará en vigencia no establece una edad mínima para poder acceder al tabaco, sino que establece un sistema progresivo, la edad legal para poder adquirir aumentará año tras año.
Nueva Zelanda fue el primer país en establecer una medida similar para prohibir el acceso al tabaco a aquellas personas nacidas después del 1 de enero de 2009 o después. Aunque en 2023, tras un cambio de gobierno, se derogó esta normativa. Actualmente, Maldivas es el único país que mantiene la ley vigente que impide fumar a aquellos nacidos después de 2007.