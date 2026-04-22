Feria del Libro 2026: cuándo empieza, precios de las entradas, descuentos y quiénes entran gratis

Esta semana comienza una nueva edición del evento editorial más importante de habla hispana, que se celebra en La Rural.

El evento que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con opciones de ingresos gratuitos.

La ciudad de Buenos Aires se prepara para uno de sus hitos culturales más importantes: la 50° Feria Internacional del Libro . Esta edición aniversario no es una más, ya que celebra medio siglo de historia consolidada como el evento editorial más relevante de habla hispana .

Escapada de Buenos Aires: el destino maravilloso al que se puede llegar en tren por tan solo $1.100

En un contexto especial, el predio de La Rural volverá a transformarse en el epicentro de la cultura, reuniendo a cientos de miles de lectores, autores de renombre y una agenda cargada de homenajes que rinden tributo a cinco décadas de literatura compartida.

En esta edición tan especial, Perú será el País Invitado de Honor bajo el lema “Caminos que nos unen” . Esta consigna se inspira en el Qhapac Ñan, el legendario camino inca que, como una hebra viva, atraviesa montañas y fronteras. La propuesta busca resaltar la unión de geografías, pueblos y memorias que conectan a Perú con Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.

Además, el prestigio internacional de la Feria se verá realzado con la visita de dos colosos de las letras mundiales. En esta ocasión, el evento recibirá a dos Premios Nobel de Literatura : el autor sudafricano J. M. Coetzee (galardonado en 2003) y el escritor chino Mo Yan (premiado en 2012). Conocido como el "Kafka chino" y maestro del "realismo alucinatorio", Mo Yan será una de las grandes atracciones de una agenda cargada de homenajes por estas cinco décadas de literatura compartida.

La gran cita literaria abrirá sus puertas el jueves 23 de abril y se extenderá hasta el lunes 11 de mayo . Este año, el acto de apertura se diferenciará de ediciones anteriores ya que no contará con el tradicional discurso de apertura.

La inauguración consistirá en un diálogo entre referentes de la literatura actual. Las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada protagonizarán una charla profunda moderada por la periodista María O’Donnell.

Precio de las entradas de la Feria del Libro 2026

Feria del Libro

Para esta edición, los valores de los tickets se dividen según el día de la semana, incentivando las visitas durante los días hábiles:

Lunes a jueves (excepto el 1 de mayo): $8.000.

$8.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.

$12.000. Pase especial (3 visitas): $18.000.

Cada entrada adquirida incluye beneficios que fomentan la compra de libros: un "chequelibro" por el valor total de la entrada pagada para canjear en librerías una vez terminada la feria, y cupones de descuento acumulables para utilizar en los stands durante el evento. Además, este año habrá un beneficio extra de acceso gratuito a partir de las 20 hs.

Quiénes pueden entrar gratis a la Feria del Libro 2026

Como novedad de este año, se implementó un acceso gratuito para todo el público de lunes a jueves a partir de las 20:00, beneficio que no rige para el día de apertura el 23 de abril ni para la jornada de clausura.

Ingreso sin cargo todos los días

Menores de 12 años inclusive (acompañados por un adulto).

inclusive (acompañados por un adulto). Docentes de todos los niveles (deben presentar recibo de sueldo o acreditación).

de todos los niveles (deben presentar recibo de sueldo o acreditación). Personas con discapacidad (presentando certificado, con derecho a un acompañante).

(presentando certificado, con derecho a un acompañante). Pase Cultural: beneficiarios con tarjeta o aplicación.

beneficiarios con tarjeta o aplicación. Delegaciones escolares: previa inscripción y registro.

Feria del libro Redes sociales

Ingreso sin cargo de lunes a viernes (excepto 1 de mayo)

Estudiantes terciarios y universitarios.

terciarios y universitarios. Jubilados y pensionados.

En ambos casos es obligatorio presentar libreta, certificado de alumno regular o comprobante de haberes en los ingresos.

Días especiales

Sábado 25 de abril (Noche de la Ciudad): Gratis para todos desde las 20.

Gratis para todos desde las 20. Miércoles 6 de mayo (Día del Banco Provincia): Ingreso libre para clientes de la entidad presentando la App Cuenta DNI o tarjetas del banco.

Cómo comprar las entradas de la Feria del Libro 2026

Las entradas pueden adquirirse de dos maneras. La opción más recomendable es adquirirlas previamente de forma online, a través del sitio web oficial de la Fundación El Libro, para evitar filas. Además, es la única vía para comprar el pase de tres visitas.

También se pueden adquirir en las boleterías del predio que se encuentran ubicadas en los accesos de la Avenida Santa Fe 4201, Avenida Sarmiento 2704 y Cerviño 4474, a partir del inicio de la feria.