ANMAT suspendió la venta de un producto para el cabello por tener un componente peligroso

El organismo tomó la medida después de las denuncias realizadas por parte de los consumidores. En la lista incluye un medicamento en crema y otros productos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó una disposición donde prohíbe la elaboración, uso, distribución y publicidad de diversos productos para el cabello por tener un componente peligroso .

ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de cuidado personal y limpieza

Según se detalló, el organismo llevó a cabo la resolución luego de investigaciones iniciadas por reportes y denuncias por parte de los consumidores. Con esta medida se busca resguardar la salud pública ante la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas comercializadas de forma electrónica y en todo el país.

La lista de artículos capilares es de la marca SUAD que se vendían en plataformas digitales, pero ninguno de estos productos, en el que figuran alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y shampoos , contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

Además, se advirtió sobre los riesgos asociados a los alisadores que podían contener formol , una sustancia cuyo uso para alisar el cabello está prohibido por su capacidad de liberar vapores tóxicos con potencial para causar reacciones agudas (ardor, picazón, irritación en piel, ojos y tracto respiratorio) e incrementar el riesgo de carcinomas en exposiciones crónicas.

Por otro lado, la ANMAT también ordenó prohibir la circulación del medicamento extranjero MENTISAN , ungüento mentolado, fabricado en Bolivia.

En la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, del organismo sanitario se comunicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constató carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de dicho producto.

mentolado

Se trata de un remedio contra resfrío, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y para labios rajados, inhalante, sumado a que alivia los dolores reumáticos, neurálgico y el dolor de cabeza.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, se indicó.