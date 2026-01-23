ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de cuidado personal y limpieza La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica indicó que esos artículos carecen de registros sanitarios y no están inscriptos ante la entidad. Por + Seguir en







La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de productos de cuidado personal y de limpieza por carecer de registros sanitarios y no estar inscriptos ante la entidad.

A través de la Disposición 74/2026, por el Boletín Oficial se dejó constatado que se prohibían limpiadores, desengrasantes y aromatizantes para autos y motos de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamérica. Sucede que, como llegaron denuncias, se inició una investigación.

Además, en la Disposición 76/2026, se dispuso que el producto domisanitario rotulado como desinfectante para agua de piletas de marca Ingenia. “El producto cuestionado es clasificado como riesgo 2 (aquellos que presentan un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad), por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional de producto domisanitario a fin de poder ser comercializado con destino al tránsito interjurisdiccional”, indica el documento.

Por su parte, la Disposición 94/2026, se prohibió la venta de una serie de productos de cuidado personal de las marcas El Árbol, RE! Y Aromas de la Tierra porque no tenían la inscripción necesaria.

En la misma línea, se publicó a través de la Disposición 95/2026 el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el país de la marca Leagus Cosmetics.

“Es de señalar que entre los productos objeto de las actuaciones, constan alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria, y que en tal condición representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante”, aclara. Por último, prohibió una serie de productos para cabello de la empresa Keratin Liss por no tener inscripción sanitaria en su rotulado porque implica peligro para los consumidores.