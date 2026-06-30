30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió la venta de un producto muy utilizado en estética por ser falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó que se trataba de un artículo apócrifo, con diferencias claras en el envase, que representa un peligro para la salud de los eventuales usuarios.

Por
El ácido hialurónico es utilizado para la revitalización e hidratación de la piel y tratamiento de arrugas.

El ácido hialurónico es utilizado para la revitalización e hidratación de la piel y tratamiento de arrugas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un producto muy utilizado en dermatología estética tras detectar que era falsificado, por lo que representa un peligro para la salud de los eventuales usuarios.

La ANMAT renovó el listado oficial de sustancias sujetas a control especial.
Te puede interesar:

ANMAT amplió la lista de sustancias psicotrópicas y estupefacientes bajo control especial en todo el país

La medida se implementó a través de la Disposición 4002/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata del producto identificado como NCTF 135 HA LINEDERM, ácido hialurónico, LOT 2731905, vto 2026-10. Oxa Pharma SA, titular del producto NCTF 135 HA, realizó la denuncia ante la ANMAT por la presunta falsificación, confirmada por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, perteneciente a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

A la izquierda, el producto original; a la derecha, el falsificado.

A la izquierda, el producto original; a la derecha, el falsificado.

ANMAT advirtió sobre los riesgos del ácido hialurónico falsificado

Según los investigadores, el producto presentaba características visuales diferenciales respecto del producto original, entre ellas la tipografía, los colores del arte gráfico y los logotipos utilizados. Además, mientras que el original es elaborado en Francia, el falsificado consignaba como país de elaboración a "Korea" [sic].

El ácido hialurónico NCTF 135 HA, autorizado ante el organismo para la revitalización e hidratación de la piel y tratamiento de arrugas, se encuentra clasificado como producto médico de riesgo clase IV, la categoría de mayor riesgo sanitario, por lo que una falsificación resulta de alto peligro para potenciales usuarios.

Por lo tanto, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos respecto de los cuales se desconoce su origen, seguridad y eficacia, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del artículo falsificado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Ignacio Costa Martínez junto a su mamá, Graciela Martínez

Castelar: se conocieron los resultados de la autopsia de la mujer que fue asesinada y enterrada por su hijo

Buscan desesperadamente el cuerpo de Melanie en el río Paraná.

Muerte y misterio en Corrientes: la familia de víctima aseguró que vivía en un contexto violento

Este martes se llevará adelante una nueva jornada en San Isidro.

Juicio por la muerte de Maradona: la contadora de Morla es la principal citada para declarar ante la Justicia

Gran parte de Argentina está bajo alerta por viento, tormentas y frío. 

El ingreso de la "bomba polar" pone en jaque al termómetro

Declaran los papás de Loan en Corrientes.

Juicio por la desaparición de Loan: declaran los padres del niño

Rating Cero

La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

La escena de Messi en Spiderman con Tom Holland

¿Qué actrices se llevan mal?

Feroz guerra entre dos reconocidas actrices por un personaje: "Hay mucho ego e inseguridad"

El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló los resultados de la autopsia. 

Se reveló la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, protagonista de "La Llamada"

Recibió el 55,8% de los votos negativos,

Sorpresa: quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio

Akihiro Miwa tenía 91 años. 

Murió una estrella del doblaje: trabajó en "Pokémon" y "La princesa Mononoke"

Ernestina Pais falleció el viernes por la noche.

Yanina Latorre reveló por qué Ernestina Pais tuvo que manejar la noche de su muerte

últimas noticias

Los terremotos vienen golpeando a Venezuela desde el 24 de junio.

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Hace 4 minutos
Guillermo Francos criticó la gestión de Manuel Adorni y respaldó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Francos criticó la gestión de Adorni: "No sé si era idóneo"

Hace 6 minutos
La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

La escena de Messi en Spiderman con Tom Holland

Hace 23 minutos
¿Qué actrices se llevan mal?

Feroz guerra entre dos reconocidas actrices por un personaje: "Hay mucho ego e inseguridad"

Hace 26 minutos
Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Hace 33 minutos