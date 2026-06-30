ANMAT prohibió la venta de un producto muy utilizado en estética por ser falsificado La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó que se trataba de un artículo apócrifo, con diferencias claras en el envase, que representa un peligro para la salud de los eventuales usuarios. Por Agregar C5N en









El ácido hialurónico es utilizado para la revitalización e hidratación de la piel y tratamiento de arrugas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un producto muy utilizado en dermatología estética tras detectar que era falsificado, por lo que representa un peligro para la salud de los eventuales usuarios.

La medida se implementó a través de la Disposición 4002/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata del producto identificado como NCTF 135 HA LINEDERM, ácido hialurónico, LOT 2731905, vto 2026-10. Oxa Pharma SA, titular del producto NCTF 135 HA, realizó la denuncia ante la ANMAT por la presunta falsificación, confirmada por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, perteneciente a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

A la izquierda, el producto original; a la derecha, el falsificado. ANMAT ANMAT advirtió sobre los riesgos del ácido hialurónico falsificado Según los investigadores, el producto presentaba características visuales diferenciales respecto del producto original, entre ellas la tipografía, los colores del arte gráfico y los logotipos utilizados. Además, mientras que el original es elaborado en Francia, el falsificado consignaba como país de elaboración a "Korea" [sic].

El ácido hialurónico NCTF 135 HA, autorizado ante el organismo para la revitalización e hidratación de la piel y tratamiento de arrugas, se encuentra clasificado como producto médico de riesgo clase IV, la categoría de mayor riesgo sanitario, por lo que una falsificación resulta de alto peligro para potenciales usuarios.

Por lo tanto, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos respecto de los cuales se desconoce su origen, seguridad y eficacia, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del artículo falsificado.