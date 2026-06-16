16 de junio de 2026 Inicio
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La ANMAT prohibió de un producto de limpieza por irregularidades

El organismo sanitario detectó inconsistencias en distintos productos comercializados en todo el país.

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La ANMAT prohibió de un producto de limpieza por irregularidades

La ANMAT prohibió de un producto de limpieza por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó este martes la prohibición de un producto de limpieza identificado como "Vint Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos", al tiempo que dispuso restricciones sobre la comercialización de insumos médicos distribuidos por una empresa de la provincia de Buenos Aires.

ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva.
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ANMAT prohibió una reconocida marca de aceite de oliva

Las decisiones fueron oficializadas mediante las resoluciones 3665/2026 y 3664/2026, publicadas en el Boletín Oficial, con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar la circulación de artículos que no cuentan con garantías sobre su origen, elaboración y trazabilidad.

La investigación sobre el vinagre concentrado se inició a partir de controles realizados por áreas técnicas de la ANMAT, que detectaron que el producto era ofrecido al público sin la autorización sanitaria correspondiente.

Durante las inspecciones, el organismo comprobó que los números de registro consignados en el etiquetado no coincidían con el producto comercializado. Además, verificó que esos datos correspondían a otro artículo fabricado por una empresa diferente.

En el marco de la pesquisa, las autoridades consultaron a firmas vinculadas con la marca involucrada. Una de ellas aseguró desconocer el producto y negó cualquier relación con los canales digitales utilizados para promocionarlo.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que los registros impresos en el envase pertenecían a un vinagre de alcohol elaborado por otra compañía, por lo que descartó cualquier vínculo con el artículo cuestionado.

Frente a estas irregularidades, la ANMAT resolvió prohibir la elaboración, el fraccionamiento, la distribución, la comercialización y la publicidad del producto en todo el territorio nacional, incluidas las plataformas de venta online.

Desde el organismo señalaron que la medida se adoptó debido a que no fue posible verificar las condiciones de fabricación ni la composición real del producto, situación que impide garantizar su seguridad para los consumidores.

ANMAT prohibió una reconocida marca de aceite de oliva

Aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de un aceite de oliva tras comprobarse que se trataba de un producto falsificado, el cual carecía de los controles sanitarios obligatorios para su consumo de forma segura.

La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través de la disposición 3521/2026, donde se ordena el retiro inmediato del mercado del “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive”.

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