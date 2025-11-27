Una trabajadora despedida de Whirlpool expuso la dura realidad de la industria: "Van a importar y revender" La empresa anunció el cierre del Parque Industrial de Fátima en Pilar y dejó en la calle a más de 200 empleados. "Quedamos sin trabajo de un segundo para el otro", sentenció una extrabajadora. Por + Seguir en







El cierre inesperado Parque Industrial de Fátima de Whirlpool dejó a más de 200 trabajadores sin empleo. La caída de la competitividad surgió como consecuencia de la apertura indiscriminada de las importaciones, sumado a la quita de impuestos. "Ellos van a importar y revender", sentenció una exempleada afectada.

Ely, una empleada despedida de la planta, habló con C5N sobre cómo se enteraron de la noticia, ella trabajaba desde el 10 de abril de 2023 en Pilar. "Nos enteramos todos al mismo tiempo en una reunión general, donde se planteó el cierre y nos quedamos todos sin trabajo", contó.

A partir de mitad de año, los empleados comenzaron a notar la caída en las ventas, lo que llevaron a la conclusión de que posiblemente ocurriría una suspensión de actividades durante algunas semanas, pero no se esperaban la noticia del despido.

"Venimos con inconvenientes en las ventas desde hace un tiempo, siempre se buscó la forma de levantarlo, reduciendo costos, trabajamos mucho para sostenerlo, pero jamás se nos ocurrió que iba a cerrar por completo la planta y quedar en la calle", afirmó Ely.

La mujer explicó que sabían que a baja en las ventas era una consecuencia directa de la "apertura indiscriminada a las importaciones. Ellos van a importar y revender, no se va del país la marca, porque hoy en día es más rentable".