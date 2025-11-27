El S&P Merval tuvo su tercer día consecutivo de suba

En una jornada en la que no funcionó Wall Street por el feriado del Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos, el S&P Merval registró este jueves una subida del 1.2% y de esta manera tuvo su tercer ascenso consecutivo para quedar muy cerca de cerrar su mejor semana en un mes. Además, los bonos soberanos rebotaron y finalizaron la jornada con alzas de hasta el 1.2%. Sin embargo, los títulos en pesos cayeron.
Los bonos ajustados por CER cerraron a la baja tras abrir en terreno positivo y cayeron hasta 0,9%. Por otra parte, los bonos soberanos finalizaron la jornada con alzas de hasta 1,2% de la mano del Bonar 2035, mientras que el Global 2038 perdió 0,3%.
Al no haber operaciones de los bonos soberanos argentinos en el exterior debido al feriado norteamericano, el riesgo país se mantuvo en los 653 puntos básicos. En este contexto, el S&P Merval subió más de 1,2% a 3.020.019,34 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 3,4% a 1.981,98 puntos. Las acciones presentaron subas generalizadas y las principales compañías nacionales que extendieron sus ganancias fueron el Banco de Valores (7.3%), Central Puerto (2.4%), Banco Macro (2.4%) y Aluar (2.3%).
Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto de un feriado en EEUU