Así es el truco casero para eliminar el mal olor en la bacha de la cocina Un procedimiento simple que marca la diferencia para conservar un ambiente más agradable dentro del hogar. Por Agregar C5N en









Este es el truco casero para terminar con los malos olores en la bacha de la cocina. Freepik

Dejar la casa varios días puede provocar la aparición de malos olores en la bacha de la cocina.

La falta de uso de las canillas puede favorecer la aparición de olores desagradables.

Existe un método casero que ayuda a prevenir este problema antes de dejar la vivienda por varios días.

Una limpieza profunda del desagüe mejora la eficacia de esta solución y ayuda a mantener las cañerías en buen estado. Cuando pasamos un tiempo fuera de nuestra casa, es común que algunos ambientes presenten olores desagradables al regresar. Uno de los lugares donde más suele notarse este problema es la cocina, aunque existe un truco casero muy sencillo que ayuda a prevenirlo antes de ausentarse. Solo se necesitan elementos que la mayoría tiene en el hogar y unos pocos minutos para aplicarlo.

Este es el truco para evitar los malos olores en la cocina. Hogarmanía El secreto está en el sifón, la pieza con forma de "U" ubicada debajo de la bacha. Allí siempre queda retenida una pequeña cantidad de agua que funciona como una barrera natural, impidiendo que los gases provenientes de las cañerías lleguen al interior de la vivienda. Si esa reserva disminuye demasiado, los malos olores pueden hacerse presentes.

Con el paso de los días y la falta de uso de las canillas, el agua acumulada en el sifón puede evaporarse de manera gradual. Cuando eso ocurre, la protección desaparece y los gases encuentran un camino libre hacia la cocina. Si además existen restos de grasa o suciedad en las tuberías, el olor puede intensificarse aún más.

Cómo es el truco casero para eliminar el mal olor en la bacha de la cocina Para evitar este inconveniente, el truco consiste en cubrir completamente el desagüe de la bacha con una hoja de papel absorbente y colocar encima un vaso de vidrio dado vuelta. De esta forma, se crea una barrera adicional que reduce el contacto del aire con el interior de la cañería y ayuda a conservar el agua retenida en el sifón. Es un procedimiento simple, rápido y que no requiere productos costosos ni herramientas especiales.

Además del truco, se recomienda hacer una limpieza del desagüe. Directo al paladar Antes de aplicar este método, los especialistas aconsejan realizar una limpieza profunda del desagüe para eliminar restos de grasa, comida y otras impurezas acumuladas. Una opción efectiva es verter una cantidad generosa de vinagre blanco caliente y dejarlo actuar durante varias horas, o incluso toda la noche, para que ayude a desprender la suciedad adherida a las tuberías y mejore su funcionamiento.