Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Se montó un megaoperativo nocturno para los trabajos de ampliación de la estructura, al lado del estadio de River. Se colocaron seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una. Las obras beneficiará a más de 350 mil personas que frecuentan diariamente la zona.

Los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro en sentido sureste

El Gobierno porteño continúa con las obras de infraestructura en la Ciudad y, en medio de megaoperativo nocturno, se está llevando a cabo la ampliación del Puente Labruna en Núñez.

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Las obras, se realizaron sobre las autopistas Lugones y Cantilo en la que permitirá mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.

Además, se estima que esta ampliación del puente beneficiará a más de 350 mil personas que frecuentan diariamente la zona. “La ampliación del puente es una obra clave porque no sólo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El funcionario porteño, quien estuvo supervisando todos los trabajos que se realizaron este miércoles por la noche, también estuvo acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y av. Cantilo) y otro en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la av.enida Lugones desde Ciudad Universitaria).

Puente Labruna

Cómo son los trabajos para la ampliación del Puente Labruna

Para colocar la nueva base del puente, hasta la madrugada de este jueves estuvo cerrada la avenida Lugones a la altura de Udaondo. De igual modo, la traza ya fue liberada y no habrá otros cortes en los próximos días. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo.

Según se detalló, debido a las obras, el puente tendrá una nueva pasarela peatonal donde se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 m entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 m. Además, habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte.

En dicha zona el puente vincula al estadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” del Club Atlético River Plate, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Por su parte, a menos de 2 km del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.

