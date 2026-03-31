Detuvieron a un hombre que acosó a una nena de 7 años en una panadería El sospechoso, que realizaba actos obscenos frente a menores de edad y mujeres en la vía pública hasta su captura, fue aprehendido tras la viralización de un video que registró toda la secuencia en Zona Oeste. Por + Seguir en







Las cámaras de la panadería registraron el momento en el que el hombre se acercó a la menor. Captura de video

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Merlo por acosar a una nena dentro de una panadería y realizar exhibiciones obscenas en la vía pública. La aprehensión ocurrió en Avenida Camino de la Rivera y Bilbao, tras una investigación por hechos filmados en video.

Según reportó Infobae, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo identificaron al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski, quien ingresó el viernes pasado a una panadería ubicada en las calles Toay y Filiberto para hostigar a la pequeña víctima.

Embed KIOSQUERA, SALVO UNA NENA



LA PEQUEÑA, ENTRO A UN KIOSCO. LA SEGUIA UN DESCONOCIDO.



LA NENA, VISIBLEMENTE NERVIOSA, BUSCABA REFUGIO.



EL DESCONOCIDO, INGRESO AL LOCAL A LLEVARSELA. LA OPORTUNA INTERVENSION DE LA COMERCIANTE LA SALVO pic.twitter.com/cdjEiCk0sg — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) March 29, 2026

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia y permitieron identificar al atacante que, tras el hecho, salió a la calle para exhibir sus partes íntimas ante una mujer que caminaba cerca. Los investigadores pudieron actuar rápidamente gracias a que el video obtuvo gran difusión en las redes sociales.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón intervino en la causa, caratulada como "aprehensión por averiguación de ilícito y exhibiciones obscenas". Los agentes policiales constataron que Jarzynski residía en condiciones muy precarias en una vivienda sobre la Avenida Camino de la Rivera al 700. Allí lo detuvieron y realizaron el traslado del imputado hacia la dependencia policial correspondiente.