31 de marzo de 2026 Inicio
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Detuvieron a un hombre que acosó a una nena de 7 años en una panadería

El sospechoso, que realizaba actos obscenos frente a menores de edad y mujeres en la vía pública hasta su captura, fue aprehendido tras la viralización de un video que registró toda la secuencia en Zona Oeste.

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Las cámaras de la panadería registraron el momento en el que el hombre se acercó a la menor. 

Las cámaras de la panadería registraron el momento en el que el hombre se acercó a la menor. 

Captura de video

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Merlo por acosar a una nena dentro de una panadería y realizar exhibiciones obscenas en la vía pública. La aprehensión ocurrió en Avenida Camino de la Rivera y Bilbao, tras una investigación por hechos filmados en video.

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Según reportó Infobae, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo identificaron al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski, quien ingresó el viernes pasado a una panadería ubicada en las calles Toay y Filiberto para hostigar a la pequeña víctima.

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Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia y permitieron identificar al atacante que, tras el hecho, salió a la calle para exhibir sus partes íntimas ante una mujer que caminaba cerca. Los investigadores pudieron actuar rápidamente gracias a que el video obtuvo gran difusión en las redes sociales.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón intervino en la causa, caratulada como "aprehensión por averiguación de ilícito y exhibiciones obscenas". Los agentes policiales constataron que Jarzynski residía en condiciones muy precarias en una vivienda sobre la Avenida Camino de la Rivera al 700. Allí lo detuvieron y realizaron el traslado del imputado hacia la dependencia policial correspondiente.

El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento realizado y solicitó una evaluación psiquiátrica para determinar el estado mental del acusado: se determinó que Jarzynski se encuentra orientado en tiempo y espacio, además de comprender perfectamente la gravedad de sus actos criminales. Por eso, la fiscal Valeria Courtade dispuso la detención y su declaración indagatoria inmediata.

Foto detenido
Leonardo Fabio Jarzynski fue detenido por acosar a una nena de 7 años dentro de una panadería.

Leonardo Fabio Jarzynski fue detenido por acosar a una nena de 7 años dentro de una panadería.

La causa judicial continúa bajo la supervisión directa de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo y la fiscalía de Morón interviniente. En tanto, las autoridades analizan todas las pruebas recolectadas en el lugar del hecho y no descartan dictar nuevas medidas contra el imputado.

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