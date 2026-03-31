31 de marzo de 2026 Inicio
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Una mujer se arrojó desde el cuarto piso del Hospital Churruca y está grave

El principal centro de salud de la Policía Federal Argentina atraviesa una profunda crisis sanitaria y de infraestructura como consecuencia del ajuste del gobierno de Javier Milei. La mujer habría tomado la drástica decisión ante una supuesta falta de atención médica.

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Durante los últimos dos años se reportaron colapso asistencial, escasez de insumos, demoras en cirugías y fuga de profesionales por los bajos salarios.

Una mujer se arrojó desde el cuarto piso del Hospital Churruca, el principal centro de salud de la Policía Federal Argentina, y está internada en estado crítico. El nosocomio transita una profunda crisis sanitaria y de infraestructura como consecuencia del ajuste del gobierno de Javier Milei y por presuntos desmanejos.

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Si bien todavía no existe información oficial, versiones periodísticas indican que la persona recibe tratamiento psiquiátrico. Según estas fuentes, la mujer tomó la drástica determinación ante una supuesta falta de atención médica y de suministro de medicación.

Durante los últimos dos años, los afiliados reportaron colapso asistencial, escasez de insumos, demoras en cirugías y fuga de profesionales por los bajos salarios.

La conflictividad en el lugar tiene antecedentes recientes. El pasado 26 de marzo, otra mujer se encadenó en la puerta del edificio para reclamar por la falta de materiales y de asistencia para su marido, quien cursa una internación en esa misma dependencia.

Además, el año pasado el suboficial escribiente Alejandro Tijerina se quitó la vida de un disparo en un baño del hospital. El medio Frecuencia Azul informó en aquel momento que el policía padecía una enfermedad grave y que el deterioro del lugar, donde le negaron atención, motivó el trágico final.

Frente a este escenario, familiares de efectivos de la fuerza convocaron a una protesta frente al Congreso para este miércoles. La movilización tiene como objetivo central reclamar mejoras salariales y exponer la "grave crisis del Hospital Churruca".

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