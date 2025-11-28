Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película La sensibilidad hacia los animales en la ficción suele vincularse con la percepción de vulnerabilidad. Para muchos espectadores, estas escenas generan una respuesta afectiva más profunda que la de los personajes humanos. Por + Seguir en







Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Muchas personas sienten una reacción emocional más intensa cuando un animal sufre en la ficción.

Estudios universitarios explican que los seres vulnerables generan mayor impacto emocional que los adultos funcionales.

Esta sensibilidad se vincula con la necesidad de protección hacia quienes percibimos como indefensos.

Varios espectadores condicionan la elección de una película según el trato que reciben los animales en pantalla. Algunas personas reaccionan con mayor intensidad emocional cuando un animal atraviesa una situación dolorosa en una película. Esa respuesta, que puede manifestarse como angustia o preocupación, es más habitual de lo que se imagina y tiene un sustento científico que ayuda a comprender este tipo de sensibilidad.

La explicación se relaciona con cómo se construye el vínculo emocional entre espectadores y animales en la ficción, así como con la forma en que se percibe a los seres vulnerables. Esta reacción no solo es frecuente, sino que también se repite en distintos formatos audiovisuales y suele generar empatía inmediata.

Desde hace tiempo, muchas personas expresan esta inquietud antes de ver una producción audiovisual, en dónde buscan saber si la mascota sufre daño o está expuesta a una escena difícil. Esa preocupación quedó reflejada en comentarios recibidos por la periodista Paula Hergar luego de recomendar una película, donde numerosos usuarios pidieron confirmar el destino del perro protagonista.

abrazo perro 2 Por qué personas sufren más por un perro que por una persona en una película Paula Hergar contó en un video que existe una base científica que explica esta reacción. Mencionó investigaciones realizadas en la Universidad de Boston y en la Universidad de Colorado, que analizaron las respuestas del público ante escenas que involucran a seres vulnerables. Según esos estudios, las muertes o el sufrimiento de animales o bebés generan un impacto más profundo que el de personajes humanos adultos.

Esta sensación se potencia cuando el espectador siente que no puede intervenir ni ayudar al animal en una escena dramática. Según Hergar, esta reacción no implica una falta de sensibilidad hacia las personas, sino que revela ternura y empatía hacia quienes se consideran más frágiles.