Alquilar toda la vida: para 2026, cuatro de cada diez hogares del AMBA serán inquilinos

Un informe de Inquilinos Agrupados sobre microdatos del INDEC advierte que el acceso a la vivienda se convirtió en una trampa de pobreza estructural y endeudamiento crónico. Para la mayoría, el alquilar dejó de ser algo transitorio para extenderse para toda la vida.

Desde Inquilinos Agrupados advierten que alquilar dejó de ser una etapa y que ya se extiende para toda la vida.

El sueño de la vivienda propia en la Argentina dejó de ser tal para convertirse en algo imposible de llevar a la práctica. Miles de familias viven ahorcadas para pagar los alquileres y, al mismo tiempo, saben que va a ser algo permanente.

El último Informe Regional elaborado por la asociación Inquilinos Agrupados con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondientes al primer semestre de 2006, 2015 y 2026, revela que "alquilar no es una etapa, es la forma mayoritaria de acceder a la vivienda y que se extiende para toda la vida".

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y principal referente de la organización, Gervasio Muñoz, caracteriza este fenómeno como la "inquilinización", acompañado del pluriempleo y el endeudamiento para cubrir los gastos básicos.

El estudio analiza la situación de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia y detalla que en estas cinco zonas ya alquilan 1,77 millones de hogares, lo que equivale al 83% de toda la población inquilina urbana del país (estimada en 2,14 millones de hogares según el relevamiento de Inquilinos Agrupados).

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los grandes centros del Conurbano bonaerense concentran el foco más crítico de la crisis habitacional, según el informe. La Ciudad es el distrito con mayor cantidad de inquilinos del país, donde el 35,6% de los hogares (unos 450.000) vive en una propiedad alquilada, lo que representa un salto de 12,6 puntos porcentuales respecto de 2006 (cuando era del 23%). Si se mantiene esta tendencia, las proyecciones a 2036 advierten que entre el 38,6% y el 41,9% de los hogares porteños serán inquilinos.

En la provincia de Buenos Aires, si bien el porcentaje es menor (17,6%), los aglomerados bonaerenses (GBA, Gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca-Cerri) representan la mayor cantidad absoluta del país: 872.000 hogares inquilinos, casi el doble que hace dos décadas. Para 2036, la cifra superaría el 21%, según Inquilinos Agrupados.

"Un análisis sobre cómo el acceso a la vivienda dejó de ser una etapa juvenil para convertirse en una fuente de endeudamiento y pobreza estructural en las principales ciudades del país". "Un análisis sobre cómo el acceso a la vivienda dejó de ser una etapa juvenil para convertirse en una fuente de endeudamiento y pobreza estructural en las principales ciudades del país".

La crisis habitacional dejó de ser un problema de una determinada edad o ya no se asocia a una etapa de transición de la juventud. En la franja adulta de 35 a 44 años, la proporción de inquilinos en CABA prácticamente se duplicó en veinte años, pasando del 28,2% al 54%. En la Provincia de Buenos Aires, ese mismo grupo etario escaló del 17,5% al 25,7%.

Paralelamente, para los más jóvenes la situación es más difícil y la emancipación no llega fácil: el 52,8% de los bonaerenses de entre 18 y 34 años (1.975.000 personas) sigue viviendo en la casa de sus padres. Mientras que en la Ciudad el 41% de los jóvenes permanece en el hogar familiar y entre los jóvenes de 25 a 34 años que lograron irse a vivir solos, el 71,2% lo hace alquilando (frente al 39,6% de 2006).

Inquilinos Agrupados

Pluriempleo, monoambientes y el endeudamiento para sobrevivir

El informe de Inquilinos Agrupados marcha una brecha entre quienes tienen techo propio y quienes tienen que afrontar el pago de los alquileres en forma mensual. En todas las zonas relevadas, quienes alquilan trabajan más horas semanales que los propietarios, hasta llegar a 3,8 horas más en la Patagonia. En la Ciudad, el 21% de los inquilinos ocupados tiene más de un empleo, más del doble que tenía en 2015, cuando era del 8,8%, frente al 12% de los propietarios.

El tema del endeudamiento de las familias que alquilan creció exponencialmente, en el mejor de los casos, con los bancos. En CABA se triplicó la cantidad de hogares inquilinos que pidieron préstamos a bancos o financieras en los últimos tres meses (pasó del 5% en 2015 al 15,5% en 2026), mientras que en la Provincia se duplicó (del 7,9% al 16,1%).

El pico máximo se registró en Córdoba, donde el endeudamiento bancario de los inquilinos saltó del 7,3% al 22,2%. Aunque también se recurre a las billeteras virtuales, a las que se accede sin tantos requisitos ni garantía, y si pueden piden asistencia económica a un familiar o conocido.

Otro dato que surge del informe sobre los inquilinos en estas cinco zonas (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia), es que las viviendas son cada vez más chicas: vivir en un solo ambiente es entre dos y cinco veces más frecuente entre inquilinos que entre dueños. En Santa Fe alcanza al 24,2% de los hogares que alquilan; en Córdoba al 18,6%; en la Patagonia al 18,3% y en CABA al 16,4%.

La pobreza oficial no descuenta lo que se paga de alquiler: la pobreza de los inquilinos está subestimada. La pobreza oficial no descuenta lo que se paga de alquiler: la pobreza de los inquilinos está subestimada.

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El peso del techo: pagar el alquiler consume dos semanas de trabajo por mes

El estudio que realizó Inquilinos Agrupados sobre los datos de la EPH advierte que las estadísticas oficiales subestiman la crisis habitacional porque el INDEC mide la línea de pobreza sin descontar el gasto del alquiler. Es decir que medir la pobreza sin contar el alquiler esconde la crisis real de los inquilinos.

Aun así, los datos dejan ver una profunda brecha: en la Ciudad, la pobreza entre los inquilinos alcanza el 16,5% (el triple que entre los propietarios) y seis de cada diez porteños pobres alquilan, mientras que en la Provincia de Buenos Aires ya se registran 575.000 inquilinos bajo la línea de pobreza. Es que, para la mayoría de los inquilinos, pagar el alquiler ya consume dos semanas de trabajo por mes.

En resumen, el informe de Inquilinos Agrupados expone que, sin políticas que regulen el mercado ni estadísticas que reflejen el peso real del alquiler en los ingresos, alquilar en la Argentina se convirtió en una condena financiera de por vida.