Allanaron la casa de una dealer en Florencio Varela y encontraron una cachorra de lobo blanco La Policía bonaerense ingresó a la vivienda de "La Paraguaya", acusada de narcomenudeo, y halló al animal atado a un caño de PVC. La mujer fue detenida por la tenencia de casi un kilo de marihuana y por violación de la Ley de Fauna Silvestre. Por + Seguir en







La cachorra de lobo se encuentra bajo protección asistida con personal idóneo.

La Policía bonaerense allanó la vivienda de una mujer señalada como traficante de drogas en Florencio Varela y se encontró con una sorpresa: en el lugar hallaron una cachorra de lobo blanco, especie no nativa de la Argentina. La sospechosa fue detenida por tenencia de casi un kilo de marihuana y por la violación de la Ley de Fauna Silvestre, que prohíbe la posesión de animales exóticos sin autorización.

Teresa Barboza de González, de 61 años y conocida como "La Paraguaya", fue allanada y detenida en su casa del barrio Don José por una orden de la UFI N°20 de Quilmes, acusada de narcomenudeo. Además de los 929 gramos de marihuana encontrados en un patio de la vivienda, la Policía halló una hembra de lobo blanco atada a un caño de PVC.

El caso está siendo investigado por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la fuerza provincial, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos. Asimismo, las autoridades policiales arrestaron a un sujeto de 39 años que se encontraba en la casa de Barboza al momento del allanamiento.

Dealer paraguaya detenida en Florencio Varela La cachorra, que estaba atada a un caño de PVC, tiene tan solo tres meses de vida y pertenece a la especie canis lupus, que no es nativa de Argentina. La Justicia labró actas por violación a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre, mientras el animal quedó bajo estricto control y asistencia de personal especializado.