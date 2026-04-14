Video: un niño fue arrastrado por un colectivo en Villa Fiorito y se salvó de milagro El menor, que tiene cinco años y estaba acompañado por su abuela, quedó atrapado debajo de una unidad de la línea 283 y fue arrollado varios metros. Por + Seguir en







Un niño fue arrastrado por un colectivo en Villa Fiorito. Captura de X (@mauroszeta)

Un niño de seis años fue arrastrado por un colectivo en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, mientras se encontraba junto a su abuela. La familia del menor expuso su indignación con el chofer, quien no fue imputado por la Justicia.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Plumerillo y Canadá, donde un colectivo de la línea 283 arrastró al niño 100 metros. En el video, publicado por el periodista Mauro Szeta, se observa el momento en el que el niño fue arrollado por debajo del sector trasero de la unidad.

Embed OTRA IMPRUDENCIA DE UN COLECTIVERO CASI TERMINA CON UN NENE MUERTO

- Fue en Villa Fiorito.

- La abuela del nene de seis años bajó del colectivo pero el menor no alcanzó a bajar.

- El colectivo de la línea 283 arrancó igual y arrastró al niño 100 metros. Está vivo. pic.twitter.com/YsthEGAUEf — Vía Szeta (@mauroszeta) April 14, 2026 En tal sentido, el periodista marcó que la abuela del menor bajó del colectivo y que el menor no alcanzó a descender, por lo que quedó enganchado. El hecho conmocionó a los vecinos de la zona y su familia, que cuestionó al chofer.

El suceso recordó el caso de la médica neuróloga Bárbara Rocío Granado Schonholz, quien tenía 31 años y murió al bajar de un colectivo de la línea 134 en el barrio porteño de Villa Devoto. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la joven descendía de la unidad en la intersección de Chivilcoy y Nazarre cuando su mochila quedó atrapada en la puerta. Esa situación provocó que cayera a la calzada y fuera arrollada por el mismo vehículo.