Colombia: el gobierno exterminará a 80 "hipopótamos de la coca" que eran de Pablo Escobar El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó la eutanasia de los animales que viven en los alrededores de la Hacienda Nápoles. Son 160 gigantes en total cuyo impacto ambiental es devastador para la zona. Por + Seguir en







Sacrificarán a los hipopótamos de la laguna de la Hacienda Nápoles, donde el capo narco tenía un zoo de animales exóticos.

El narcotráfico no solo dejó miles de víctimas en Colombia, sino que ahora también amenaza con la vida de 80 hipopótamos que serán sacrificados por decisión del gobierno. Así lo decidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que eliminará a los gigantes africanos para recuperar el control ambiental del corazón colombiano.

Las autoridades ambientales explicaron que Pablo Escobar no solo marcó al país con el negocio del narcotráfico, sino que además introdujo una especie invasora en la mítica Hacienda Nápoles. Estos animales, que se han multiplicado sin control, están generando un grave impacto ambiental y arrasando con el ecosistema a su alrededor. La medida polémica pero necesaria, se llevará a cabo debido al crecimiento descontrolado de esta especie en la cuenca del río Magdalena.

Los hipopótamos llegaron a la Hacienda Nápoles, un predio rural ubicado en Puerto Triunfo del departamento de Antioquia, como parte de un capricho del capo narco que soñaba con tener su propio zoológico de animales exóticos. "La presencia de cerca de 160 de estos gigantes africanos en el corazón de Colombia no es un accidente de la naturaleza, sino el resultado de la excentricidad y el poder desmedido del narcotráfico en los años 80", indicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Zoo de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles “Sin esa acción es imposible controlar la población, y, como ya vimos, en las estimaciones implicaría que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas y a nuestras especies nativas, como el manatí y como la tortuga de río. Es con responsabilidad con nuestro ecosistema que tenemos que tomar estas acciones”, explicó la ministra Irene Vélez.

El crecimiento de la población animal se descontroló desde su llegada, como el negocio del narcotráfico en ese país. En 1981 fueron tan sólo cuatro los hipopótamos que se instalaron en la laguna artificial de Nápoles. El entonces "Patrón" del Cartel de Medellín quería ostentar todo su patrimonio y poder montando su propio zoo: cebras, elefantes y jirafas fueron importadas ilegalmente desde Estados Unidos y cuatro hipopótamos, un macho y tres hembras.

Embed Estas son las medidas definidas por el Gobierno Nacional para el manejo y control del hipopótamo común en Colombia



Como parte de esta presentación, la ministra (e), Irene Vélez Torres (@IreneVelezT), socializó los lineamientos y metas que integran medidas como la eutanasia,… pic.twitter.com/uDKLOXwJYG — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) April 13, 2026 Los "narco hipopótamos" fueron abandonados a su suerte tras el abatimiento de Pablo escobar en 1993. "Ningún gobierno tuvo el coraje de ponerse el asunto al hombro", dicen algunas fuentes especializadas y se debió a la agresividad de los animales y su enrome tamaño que hacen extremadamente costosa la logística. Así, los animales se desarrollaron a lo largo y a lo ancho de la hacienda mientras las autoridades creyeron que no sobrevivirían o que su población se mantendría controlada. “Por los manatíes, nutrias, bagres rayados, y por supuesto, también por la gente de las comunidades locales, este es el paso en la dirección correcta. Aplaudo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible finalmente tome una decisión triste, pero firme y necesaria. Gracias por escuchar a la ciencia”, sostuvo la bióloga y doctora en ecología y desarrollo sostenible Nataly Castelblanco. Las aguas están divididas en Colombia: de un lado están los defensores de la vida de esos animales y por el otro quienes aceptan la triste decisión del exterminio. La medida tomada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le pone punto final a un debate de décadas frente a una compleja herencia del narcotráfico colombiano para priorizar la recuperación de los ecosistemas del país por sobre la especie africana.