La pobreza volvió a subir en Argentina y ya alcanza a casi 10 millones de personas El dato se desprende del informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella: detalla un incremento interanual del 3,3% para el periodo abril-septiembre y del 0,6%, respecto al semestre previo. Por su parte, la indigencia se ubica en 7,1%. Por Agregar C5N en









Volvió a subir la pobreza en Argentina.

Un informe elaborado por la Universidad Di Tella (UDT) revela que la pobreza volvió a subir en Argentina y afecta a casi 10 millones de personas en áreas urbanas. El detalle ubica al índice en 32,6% y marca un incremento interanual del 3,3% para el periodo abril-septiembre y del 0,6%, respecto al semestre previo. Por su parte, la indigencia se ubica en 7,1%.

La tasa de pobreza urbana en la Argentina se ubicó en el 32,6% durante el semestre correspondiente al período Abril - Septiembre de 2026, de acuerdo con las estimaciones proyectadas en el Nowcast de Pobreza dirigido por el economista Martín González-Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El informe técnico, dirigido por el economista Martín González-Rozada, director de la Maestría en UTDT, precisa un intervalo de confianza del 95% que sitúa a la tasa proyectada entre el 31,1% y el 34,1%. Al proyectar la muestra de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC sobre el universo urbano total de los 31 aglomerados relevados —estimado en 30,0 millones de personas—, el estudio determina el impacto demográfico concreto del fenómeno social.

"La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30.0 millones de personas lo que implica que alrededor de 9.8 millones viven en hogares urbanos pobres", detalla el informe, previo a agregar que "en la comparación con respecto al mismo semestre del año anterior la tasa de indigencia aumentó 0.1% pasando de 7% a 7,1%, mientras que la tasa de pobreza pasó de 29.4% a 32.6%".

Para la Universidad Di Tella, el origen económico de la profundización de la pobreza radica en el descalce entre la valorización de las canastas de subsistencia y el ritmo de recuperación de los ingresos en los hogares. Durante el período interanual analizado, la Canasta Básica Total (CBT) promedio de la región del Gran Buenos Aires —que fija el umbral por adulto equivalente en $501.764 — registró un alza del 36,1%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) escaló un 37,0%.