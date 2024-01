Alerta meteorológica por tormentas y granizo para 25 localidades de Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1742475342365778220&partner=&hide_thread=false SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 03 de enero de 2024 a las 06:01 h

Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/F8wekvrzXX — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 3, 2024

Los valores de precipitación acumulada, rondarán entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Mientras que para ciertas regiones de la provincia de Río Negro también rige una alerta amarilla, allí los valores rondarán entre 25 a 50 mm, sumado a ráfagas entre 70 y 90 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante este fenómeno son: no sacar la basura, retirá objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no buscar refugio cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas