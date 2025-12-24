La impresionante transformación de Dakota Johnson: sus cambios, película a película

De la cuna de Hollywood a ser una de las figuras más respetadas y enigmáticas del cine contemporáneo, cuáles fueron sus looks con el paso de los años.

Dakota Johnson comenzó a actuar a los 9 años, en una película producida por Antonio Banderas.

Al hablar de actrices con trayectoria en la industria cinematográfica, Dakota Johnson sin dudas figura en los primeros nombres de la lista. La actriz estadounidense comenzó a los 9 años , con una breve aparición en Crazy in Alabama , un film de 1999 dirigido por su padrastro, Antonio Banderas .

Desde ese debut actoral junto a su madre, Melanie Griffith , protagonista de la historia, Dakota supo hacer su propio nombre en la industria. Con más de 20 años de trayectoria , el público la vio crecer no solo como actriz sino también en un aspecto más personal, acompañando sus cambios físicos en las distintas producciones de las que formó parte.

Desde aquella joven rubia que compartía escena con Jesse Eisenberg en 2010 hasta la mujer empoderada que hoy dirige y produce sus propios filmes, la actriz destacó por mantener su esencia auténtica y looks muy naturales.

Su carrera como actriz luego de terminar el colegio empezó con un éxito: The Social Network , dirigido por David Fincher. Esta historia narra el momento de la juventud de Mark Zuckerberg en que comienza su ascenso social que lo llevaría a ser uno de los empresarios más importantes del mundo. Allí Dakota era una joven de 20 años, con el pelo rubio . En 2011 y 2012 participó en películas como Beastly o 21 Jump Street , donde se la puede observar con el mismo look.

The Social Network se estrenó en 2010 y es considerada una película cultural e histórica.

El primer papel protagónico que obtuvo fue en la serie de comedia televisiva Ben y Kate (2013). Para esta película ya detonaba una imagen más madura, manteniendo el pelo rubio pero con un flequillo de corte mariposa .

Ben and Kate Ben and Kate (2013)

En 2014, Dakota ya cautivó a los espectadores con un color castaño oscuro en el pelo que resalta el celeste de sus ojos. Con esta nueva imagen aparece en la película Need for Speed, interpretando a Anita Coleman.

Need for Speed Dakota Johnson en Need for Speed.

El año 2015 marcó un antes y un después definitivo. Al ser elegida para interpretar a Anastasia Steele en la trilogía Cincuenta Sombras de Grey, Johnson no solo cambió su estatus actoral, sino también su apariencia. El castaño oscuro y el flequillo recto se convirtieron en su sello personal, un look que suavizaba sus facciones y terminó siendo el más elogiado por sus fans.

Fifty Shades of Grey Anastasia Steele fue uno de los papeles más icónicos en su carrera. Amazon Prime Video

Tras ese papel, volvió al rubio total, tal como se observa en películas que protagonizó ese mismo año como Bigger Splash y Chloe and Theo. Tratando de despegarse momentáneamente del personaje de Anastasia que quedó grabado en la mente del público, y al que tuvo que volver para grabar las dos películas restantes de la exitosa trilogía junto a Jamie Dornan.

Dakota Johnson Interpreta a Penelope Lanier en Bigger Splash.

Dakota Johnson (2) Chloe and Theo en Netflix. Netflix

En 2018, la actriz tuvo otro cambio radical en su imagen para interpretar a Suzy Bannion en Suspiria. Para este thriller psicológico que se grabó en Italia, debió teñirse de un tono medio anaranjado.

Suspiria Suspiria (2018).

En los años posteriores, Dakota vuelve al castaño claro con mechones rubios. Tal como se la puede ver en Bad Times at the El Royale (2018), The Peanut Butter Falcon (2019) o The High Note (2020). En The Lost Daughter (2021), vuelve a aparecer con el pelo más oscuro, tal como lo lucía en uno de sus primeros papeles en su juventud.

Dakota Johnson (4) Interpreta a Emily Summerspring en Bad Times at the El Royale (2018).

The Lost Daughter Dakota Johnson en The Lost Daughter. Netflix

En 2023 el look de la actriz tuvo otro drástico cambio en la película Daddio. Con un pelo rubio platinado y corto por los hombros, se pone en la piel de una joven mujer que se sube a un taxi en el aeropuerto de Nueva York y entabla una conversación con el conductor acerca de sus intimidades más vergonzosas.

Daddio - Dakota Johnson Dakota Johnson en Daddio (2023).

Finalmente en las películas más recientes como Madame Web o Amores Materialistas (2025), Dakota luce un espléndido pelo largo color castaño que resalta a la perfección sus rasgos faciales y su mirada.