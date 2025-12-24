Reconocido mundialmente por su papel como Martin Qwerly en Ned’s Declassified School Survival Guide, el ex-actor de 36 años fue reconocido por un fanático en las calles de California. Su familia pide ayuda.

En las últimas horas, se viralizó un video de Tylor Chase, el actor conocido por interpretar a Martin Qwerly en Ned’s Declassified School Survival Guide en Nickelodeon , viviendo en la calle como un vagabundo en California. Su estado de salud llamó la atención a fanáticos de la serie y excompañeros de reparto, quienes ofrecieron ayuda para sacarlo de la calle y brindarle un hogar.

El video dura tan solo algunos segundos, donde una mujer le pregunta si solía trabajar en Nickelodeon, a lo que Tyler, sorprendido que lo reconocieran, respondió Ned’s Declassified School Survival Guide. A sus 36 años, la ex estrella se encuentra sin hogar y en un estado evidente de vulnerabilidad.

El clip sorprendió a muchos fanáticos de la serie, quienes comenzaron a organizarse en redes sociales para poder ayudar a Chase, una usuaria de TikTok creo una colecta vía GoFundMe para poder juntar dinero, pero horas después la cerraron por pedido de la familia.

Eso no es todo, al ver el video y enterarse de la noticia, un antiguo compañero de reparto, Daniel Curtis Lee , pudo localizarlo y trasladarlo un hotel para pasar la semana de Navidad en un lugar seguro y limpio.

La carrera de Chase no despegó tras finalizar la serie que salía por la pantalla de Nickelodeon en 2007, si bien publicó dos novelas de fantasías bajo un pseudónimo en 2020, no se dedicó a la actuación, sino que compartía algunos de sus pensamientos diarios y escritos en su cuenta de YouTube hasta 2021.

Desde el Daily Mail se acercaron al lugar donde fue visto Chase y pudieron mantener una conversación durante varios minutos, donde expresaron que durante ese tiempo "Chase no dejaba de mover la mandíbula, haciendo muecas y gestos, entrecerrando los ojos y, ocasionalmente, mirando al cielo".

"Aunque desaliñado, se mostraba optimista, insistiendo en que no era un indigente y reiterando su gratitud a amigos, familiares y desconocidos que le habían ayudado con comida y alojamiento", sentenciaron desde el sitio.

El duro mensaje de la madre de Tylor Chase: "Necesita atención médica, no dinero"

Desde el Daily Mail también informaron que a medida que Chase pasaba más tiempo en la calle, comenzó a acumular un historial de arrestos. "Los registros judiciales del condado de Riverside enumeran 12 casos penales en su contra desde agosto de 2023, incluidos ocho este año", informaron las autoridades.

Según detallaron, los arrestos más recientes fueron por el "presunto hurto de artículos menores a 950 dólares en tiendas y por estar bajo la influencia de una sustancia controlada". Además, un juez emitió una orden de arrestos, que está en curso, para ambos casos, aunque desde el Departamento de Policía de Riverside informaron que Tylor no es buscado por ningún delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sepa_mass/status/2003473168564986151&partner=&hide_thread=false El exactor infantil Tylor Chase, conocido por su papel en 'Manual de supervivencia escolar de Ned', del canal Nickelodeon, fue visto viviendo sin techo en las calles de Riverside, en California. https://t.co/1PDAQUyNnh pic.twitter.com/a73eddhlyH — Sepa Más (@Sepa_mass) December 23, 2025

"Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales", detallaron desde el Departamento de Policía.

En cuanto a su familia, su madre, Paula Moisio, no realizó por el momento comentarios al respecto de la situación de su hijo a los medios estadounidenses. Sin embargo, se comunicó con la usuaria de TikTok que comenzó una colecta en su nombre para que la cancelara de inmediato.

La joven compartió la decisión de cerrarla en redes sociales y lo único que escribió fue que "Tylor necesita atención médica, no dinero", que le mandó Moisio. "Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede pagar sus medicamentos él solo", sentenció.