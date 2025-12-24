24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos actualizados de esta asignación para el próximo mes.

Por
Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prevé un aumento de haberes del 2,5% para enero 2026.
  • En ese sentido, la suba también se aplicará sobre la AUH, que pasará a ser de $125.554 por hijo sin el descuento.
  • En cuanto a la Tarjeta Alimentar, se mantendrá sin aumentos.
  • Este último beneficio está dirigido también a titulares de la AUE y PNC para madres de 7 hijos o más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero habrá una nueva actualización en los haberes. El aumento será del 2,5% y también corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se complementará con el monto de la Tarjeta Alimentar.

Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.
Te puede interesar:

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

AUH de ANSES
Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

AUH de ANSES: montos de enero 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utilizará para el aumento de los haberes de enero. Con esta suba, el valor total de la AUH ascenderá a $125.554,30 por hijo, aunque de ese total, el organismo solamente depositará el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera una vez presentada y validada la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes con la Asignación por Embarazo (AUE), y titulares de AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad), además de madres con 7 o más hijos que perciben Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se otorga automáticamente, sin necesidad de inscripción.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los valores actuales de este beneficio son:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita junto con la AUH, en la misma cuenta bancaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Qué pasará con los pagos de ANSES el 24 y 25 de diciembre

Anses confirmó los montos con aumento de las APU para enero 2026.

APU de ANSES: montos confirmados con aumento para enero 2026

El monto se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el INDEC.

ANSES deposita $437.421 en enero 2026: a quién le corresponde

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de diciembre

Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

Rating Cero

Magui Corceiro deslumbró en sus vacaciones en Brasil. 

Las fotos de Magui Corceiro, la novia de Lando Norris, de vacaciones en Brasil

Christian Petersen continúa internado.

La familia de CHRISTIAN PETERSEN rompió el silencio tras conocerse el examen toxicológico

¡Irreconocible! Así está hoy el actor  Tylor Chase, cara de Nickelodeon. 

De estrella de Nickelodeon a vagabundo: Tylor Chase reapareció, irreconocible, viviendo en la calle

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.
play

Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero.
play

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Dakota Johnson comenzó a actuar a los 9 años, en una película producida por Antonio Banderas. 

La impresionante transformación de Dakota Johnson: sus cambios, película a película

últimas noticias

Fabiana recibió la ayuda de los televidentes de C5N. 

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Hace 45 minutos
Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Hace 1 hora
Las puestas de sol en esta localidad de Córdoba son espectaculares.

Turismo en Córdoba: el destino con los mejores atardeceres para ver en el verano 2026

Hace 1 hora
Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

Hace 1 hora
Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Hace 1 hora