ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos actualizados de esta asignación para el próximo mes.







Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prevé un aumento de haberes del 2,5% para enero 2026.

En ese sentido, la suba también se aplicará sobre la AUH, que pasará a ser de $125.554 por hijo sin el descuento.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, se mantendrá sin aumentos.

Este último beneficio está dirigido también a titulares de la AUE y PNC para madres de 7 hijos o más. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero habrá una nueva actualización en los haberes. El aumento será del 2,5% y también corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se complementará con el monto de la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik AUH de ANSES: montos de enero 2026 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utilizará para el aumento de los haberes de enero. Con esta suba, el valor total de la AUH ascenderá a $125.554,30 por hijo, aunque de ese total, el organismo solamente depositará el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera una vez presentada y validada la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes con la Asignación por Embarazo (AUE), y titulares de AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad), además de madres con 7 o más hijos que perciben Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se otorga automáticamente, sin necesidad de inscripción.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Los valores actuales de este beneficio son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Este beneficio se deposita junto con la AUH, en la misma cuenta bancaria.