Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, este año estuvo lleno de estrenos que atraparon a audiencia de todo el mundo, haciendo de este sitio web el mejor de todos.

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. No te pierdas la oportunidad de verla estos últimos días del mes de diciembre de 2025. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y un adelanto para que la disfrutes próximamente.

Sinopsis de Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix Serie de TV (2025-). 1 temporada, 8 episodios. Sophie O'Neil se traslada al profundo este de Texas y sucumbe a los encantos de Margo, una socialité de la zona. Su vida pronto se ve consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato.

Tráiler de Las Esposas Cazadoras
Reparto de Las Esposas Cazadoras
Malin Åkerman como Margo Banks

Brittany Snow como Sophie O'Neil

Jaime Ray Newman como Callie

Katie Lowes como Jill

Paul Teal como Pastor Pete

Evan Jonigkeit como Graham O'Neil

Dermot Mulroney como Jed Banks

George Ferrier como Brad