Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, este año estuvo lleno de estrenos que atraparon a audiencia de todo el mundo, haciendo de este sitio web el mejor de todos.
Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. No te pierdas la oportunidad de verla estos últimos días del mes de diciembre de 2025. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y un adelanto para que la disfrutes próximamente.
Sinopsis de Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix
Serie de TV (2025-). 1 temporada, 8 episodios. Sophie O'Neil se traslada al profundo este de Texas y sucumbe a los encantos de Margo, una socialité de la zona. Su vida pronto se ve consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato.
Tráiler de Las Esposas Cazadoras
Embed - THE HUNTING WIVES Trailer SUBTITULADO / Las Esposas Cazadoras Trailer [HD] Brittany Snow - Netflix