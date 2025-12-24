IR A
Ideal para maratonear: cuál es la serie de comedia negra que llegó a Netflix y aparece como lo más visto

Llegó la primera temporada de esta producción estadounidense que fue furor y ahora lo está siendo en esta popular plataforma de streaming. Todos los detalles en esta nota.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, este año estuvo lleno de estrenos que atraparon a audiencia de todo el mundo, haciendo de este sitio web el mejor de todos.

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
Ahora, llegó a la gran N roja Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix. Un lanzamiento de este año, un thriller lleno de drama e intriga que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. No te pierdas la oportunidad de verla estos últimos días del mes de diciembre de 2025. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y un adelanto para que la disfrutes próximamente.

Sinopsis de Las Esposas Cazadoras, la serie del momento en Netflix

Serie de TV (2025-). 1 temporada, 8 episodios. Sophie O'Neil se traslada al profundo este de Texas y sucumbe a los encantos de Margo, una socialité de la zona. Su vida pronto se ve consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato.

las-esposas-cazadoras-netflix-2

Tráiler de Las Esposas Cazadoras

Embed - THE HUNTING WIVES Trailer SUBTITULADO / Las Esposas Cazadoras Trailer [HD] Brittany Snow - Netflix

Reparto de Las Esposas Cazadoras

  • Malin Åkerman como Margo Banks
  • Brittany Snow como Sophie O'Neil
  • Jaime Ray Newman como Callie
  • Katie Lowes como Jill
  • Paul Teal como Pastor Pete
  • Evan Jonigkeit como Graham O'Neil
  • Dermot Mulroney como Jed Banks
  • George Ferrier como Brad
cazadoras
