Sigue el calor, pero vuelven las lluvias: alerta amarilla por vientos y fuertes tormentas en siete provincias argentinas

El Servicio Meteorológico emitió una serie de avisos por precipitaciones de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h.

Por
El Servicio Meteorológico anunció lluvias y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para siete distritos donde finalmente, después de varios cambios del pronóstico y buenas temperaturas, llegarían las lluvias acompañadas de viento. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

La Ciudad de Buenos Aires podría recibir chaparrones este domingo.
El alerta por precipitaciones rige en la Patagonia y abarca principalmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Estas zonas serán afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En cuanto a las áreas afectadas por viento, se trata de las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis. Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

mapa alertas 14-10

Cuáles son las localidades afectadas por tormentas

Alerta amarilla por viento

  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
  • La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza
  • San Luis: Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe

Alerta amarilla por lluvias

  • Neuquén: Los Lagos
  • Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó
  • Chubut: Cordillera de Cushamen - Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches
