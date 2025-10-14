Sigue el calor, pero vuelven las lluvias: alerta amarilla por vientos y fuertes tormentas en siete provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para siete distritos donde finalmente, después de varios cambios del pronóstico y buenas temperaturas, llegarían las lluvias acompañadas de viento. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.
El alerta por precipitaciones rige en la Patagonia y abarca principalmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Estas zonas serán afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En cuanto a las áreas afectadas por viento, se trata de las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis. Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.