Alerta sanitaria en las infancias: aumentaron los casos de tos convulsa en Argentina

Infectólogos advirtieron sobre el aumento de casos de couqueluche en bebés y llamaron a reforzar la vacunación para mejorar la protección de los lactantes.

Los especialistas advierten sobre la propagación de la enfermedad debido a un descenso progresivo en la vacunación. Redes Sociales

Según los datos del Boletín Epidemiológico Nacional sobre las primeras 11 semanas del año, se detectó que en Argentina aumentaron los casos de couqueluche durante 2025 y la tendencia se mantiene en lo que va de 2026. Los infectólogos llamaron a reforzar la vacunación para mejorar la protección de los lactantes. Se trata de una enfermedad de alto riesgo, conocida como tos ferina o pertussis (tos convulsa).

Los médicos explicaron el riesgo que conlleva contraer la enfermedad en las infancias ya que se trata de una enfermedad respiratoria contagiosa que puede desatar cuadros graves, especialmente en bebés , y remarcaron que sostener las coberturas de vacunación es la principal herramienta para prevenirla.

Según la Dra. Natalia Chillo, especialista consultada sobre la enfermedad, es importante un diagnóstico precoz para una pronta recuperación. “La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayor morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños . Su elevada transmisibilidad, especialmente en contextos de contacto estrecho como el hogar o ámbitos educativos, hace fundamental el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para evitar la propagación”, sostuvo.

Los datos arrojados por el Boletín Epidemiológico Nacional son alarmantes: en 2025 se notificaron en Argentina 6.830 casos sospechosos de coqueluche , de los cuales se confirmaron 1.206, constituyendo uno de los años con mayor número de casos y mayor tasa de incidencia desde 2020. El aumento de esta enfermedad se observó de manera heterogénea en distintas jurisdicciones del país y se registraron 11 fallecimientos, todos en menores de 2 años.

“La tendencia continúa durante 2026. Tal como se ve reflejado en el boletín epidemiológico nacional, durante las primeras 11 semanas epidemiológicas del año se notificaron 824 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados”, explicó la Dra. Chillo, quien además es directora coordinadora de Medicina Preventiva del municipio de Tigre y responsable del programa ampliado de inmunizaciones del municipio.

La situación no es exclusiva del territorio argentino. También se repite en otros rincones del continente. Según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se identificaron diez países con aumento en el número de casos durante 2025: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Calendario de vacunación

La vacuna contra el virus de coqueluche se incluye en el Calendario Nacional de vacunación a los 2, 4, 6, 15-18 meses, 5 años, 11 años y a partir de la semana 20 de embarazo, con la misión de proteger a los lactantes en sus primeros meses de vida y que componen el grupo más vulnerable de la población.

Otros grupos que también son considerados en la estrategia son el personal de salud en contacto con menores de un año -que deben recibir una dosis de triple bacteriana acelular cada cinco años- y convivientes con recién nacidos prematuros de menos de 1.500 gramos, que deben vacunarse con una única dosis de triple bacteriana acelular.

Según los infectólogos, la vacunación en argentina está en descenso, eso explica también la propagación de este virus durante 2025 y lo que va de 2026. “Los casos están aumentando debido a la baja en las tasas de cobertura de vacunación. La vacuna es la mejor medida de prevención contra la Bordetella pertussis, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Por eso es importante vacunar a los niños y completar los esquemas para que tengan la protección adecuada”, explicaron.

La tendencia es global y genera una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. En el país, las coberturas de las vacunas contra el coqueluche disponibles en el calendario nacional en 2024 mostraron esta tendencia:

Primera dosis vacuna quíntuple/séxtuple (2 meses): 84,7%

Segunda dosis vacuna quíntuple/séxtuple (4 meses): 83,5%

Tercera dosis vacuna quíntuple/séxtuple (6 meses): 78,8%

Refuerzo vacuna quíntuple/séxtuple (15–18 meses): 68,4%

Refuerzo triple bacteriana celular (5 años): 46,4%

Refuerzo triple bacteriana acelular (11 años): 54,1%

Vacunación en embarazadas triple bacteriana acelular: 72,4%

En este contexto, las autoridades sanitarias llamaron a fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz, la notificación de casos y las medidas de prevención, con especial énfasis en la vacunación.