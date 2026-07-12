12 de julio de 2026 Inicio
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Cómo finaliza el clima del fin de semana largo tras el repunte luego de la ola polar

Antes del regreso a la rutina, el pronóstico muestra qué condiciones se esperan tanto para el cierre del descanso como para los primeros días de la semana entrante.

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Así será el clima en el último día del finde largo por el Día de la Independencia.

Así será el clima en el último día del finde largo por el Día de la Independencia.

  • El clima cambió tras la ola polar y dejó jornadas mucho más agradables.
  • El fin de semana largo terminará con tiempo estable en buena parte del país.
  • El domingo presentará condiciones típicas del invierno, sin grandes sobresaltos.
  • El pronóstico también anticipa cómo comenzará la próxima semana.

Tras varios días marcados por la intensa ola polar que afectó a gran parte del país, el tiempo dio un giro durante esta semana. Las temperaturas comenzaron a recuperarse de forma gradual y dejaron atrás los registros extremos que dominaron las primeras fechas de julio. De esta manera, las jornadas se volvieron mucho más agradables, especialmente durante las tardes.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cambio se hizo evidente desde el miércoles, cuando la temperatura alcanzó los 20 grados durante la tarde bajo un cielo parcialmente nublado. El jueves, feriado por el Día de la Independencia, las marcas térmicas descendieron levemente, pero el ambiente continuó siendo estable y sin lluvias. Esta situación estuvo en línea con la mejora que también se observó en buena parte del centro y norte del país.

Se termina el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

Se termina el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

Ya hacia el cierre de la semana, el descenso de la temperatura volvió a sentirse, especialmente en el AMBA, donde el viernes y el sábado predominaron las jornadas frescas y mayormente nubladas. Sin embargo, el panorama fue muy diferente al de la semana anterior, ya que no se repitieron los registros extremos de la ola polar. En gran parte del territorio nacional prevalecieron condiciones más estables, con heladas menos intensas y un ambiente más moderado.

Cómo finaliza el clima el fin de semana largo

Este domingo marcará el cierre del fin de semana largo con condiciones similares a las del sábado. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el AMBA se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, temperaturas frescas y sin lluvias significativas, con una mínima cercana a los 6 grados y una máxima que rondará los 12. El ambiente se mantendrá estable, aunque con una sensación invernal durante las primeras y últimas horas del día.

A nivel nacional, el panorama será variado. Mientras el centro y buena parte del norte del país continuarán con tiempo estable y un lento repunte de las temperaturas tras la ola polar, algunas regiones de la Patagonia y sectores cordilleranos mantendrán condiciones más frías e inestables. De esta manera, el fin de semana largo finalizará sin el regreso del frío extremo que predominó durante los primeros días de julio.

Se esperan jornadas nubladas.

Se esperan jornadas nubladas.

Para el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa que no habrá cambios bruscos en el AMBA. El lunes y el martes se presentarían con temperaturas similares, mañanas frías, tardes templadas para la época y baja probabilidad de precipitaciones, consolidando un escenario de estabilidad. Así, el inicio de la semana mantendrá la tendencia de un invierno más moderado luego del repunte registrado en los últimos días.

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