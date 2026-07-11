Los meteorólogos no tienen nada que festejar en su día: los riesgos para Argentina por el vaciamiento del SMN

Mucho más que saber cómo vestirse antes de salir de casa: la meteorología argentina arrastra una tradición de 153 años esencial para el desarrollo económico. Hoy, sus profesionales defienden un oficio estratégico que opera las 24 horas y que se encuentra bajo la amenaza de los recortes del Gobierno.

En Argentina, cada 11 de julio se conmemora el Día del Meteorólogo y Meteoróloga por ser la fecha en que se fundó el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) en 1969. El pronóstico del tiempo no sirve sólo para salir de casa, sino que juega un papel determinante en el despegue de los aviones así como también en las actividades agropecuarias, entre muchas otras. Sin embargo, en los últimos meses el sector sufre los embates del Gobierno de Javier Milei y el ajuste en forma de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

A principios de marzo, desde CAM lanzaron un comunicado para defender los puestos dentro de uno del organismo, donde los despidos no solo desarticularon la infraestructura técnica, que viene de una tradición de 153 años , sino que destruyen la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina .

En Argentina existen más de 300 meteorólogos, según estimaciones. La Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera se puede estudiar en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata o en la Universidad Nacional de Comechingones en San Luis.

La CAM se fundó "gracias a la iniciativa de nuestros 28 socios fundadores, hoy somos algo más de 180 socios", expresó Natalia Tonti , doctora en Ciencias de la Atmósfera en diálogo con C5N . Con el paso del tiempo el Centro se consolidó "no solo por los socios sino por las actividades que realiza, como por ejemplo, desde 1970 organiza cada 3 o 4 años el Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET) y edita la revista Meteorológica".

Esta publicación continúa y se puede acceder de forma gratuita desde la página web de CAM. Es una manera de divulgar ciencia, investigaciones y cómo repercute el clima en la Argentina, en el marco del avance del cambio climático donde los eventos extremos van a incrementarse con el correr de los años, y para lo que el país debe estar preparado para enfrentar.

Un trabajo de hormiga para toda la Argentina

¿Cómo es la tradición de la meteorología en Argentina? Durante la primera presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se creó en Córdoba la Oficina de Meteorología el 4 de octubre de 1872, cuyo primer director fue el astrónomo norteamericano Benjamin Gould, contratado por el gobierno argentino en 1869 para dirigir inicialmente el Observatorio.

Durante su gestión, desde 1872 a 1884, se instalaron 52 estaciones meteorológicas en todo el territorio. Este organismo fue predecesor a lo que hoy se conoce como Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En cambio, la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera llegó recién a la Argentina en 1953.

¿Cuál es la salida laboral de un meteorólogo? Natalia explicó que "principalmente el SMN, el INTA, las universidades nacionales, entre otras instituciones. Aunque en este momento están sufriendo un poco más los trabajos privados por las crisis de las instituciones nacionales".

El trabajo de un meteorólogo es arduo, Natalia contó que para pronosticar se trabaja en turnos de 12 horas, y la oficina de pronóstico funciona las 24 horas los 365 días del año. "Los pronosticadores empiezan su jornada recibiendo el resumen del turno anterior y elaboran los pronósticos analizando las observaciones de todo el país y valiéndose de salidas de modelos de predicción numérica", añadió.

Mientras que "otro sector de la oficina de pronóstico se enfoca en los avisos a corto plazo con base en imágenes de radar y satélite". La meteorología no solamente tiene que ver con el pronóstico para antes de salir de casa sino que también se puede monitorear y las sequías, por ejemplo, un fenómeno climático complejo que afecta al sector agropecuario. Así como también las heladas que pueden afectar la producción, por ejemplo, de frutas en invierno en algunas zonas cercanas a la cordillera de los Andes.

"Necesitamos defender el trabajo del meteorólogo principalmente porque influye en muchísimas actividades cotidianas y de la economía sin que lo notemos. No es solo ver cómo me visto a la mañana", sentenció Tonti. "Necesitamos defender el trabajo del meteorólogo principalmente porque influye en muchísimas actividades cotidianas y de la economía sin que lo notemos. No es solo ver cómo me visto a la mañana", sentenció Tonti.

Ante los fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes es "es crucial observar la Atmosfera y estudiarla para generar políticas de mitigación y prevención. Sin información no podemos prepararnos adecuadamente", reflexionó.

Cómo está el SMN tras los despidos

En abril se formalizaron 140 despidos de empleados y empleadas del SMN a nivel nacional, lo que agravó la crisis dentro del organismo. El pasado 30 de junio renunció su director Antonio José Mauad y fue reemplazado por Pedro Di Nezio, doctor en Meteorología y Oceanografía Física.

¿Cómo se trabaja en el SMN después de los despidos? C5N habló con Silvina Romano, trabajadora dentro del organismo quién contó que desarrollan sus tareas en "un clima muy triste". "Hay mucha gente que piensa renunciar, hay gente que ya renunció. Hay muchas áreas que se están desabasteciendo de trabajadores", sentenció.

"Las estaciones meteorológicas tuvieron cambios de plan de labor, algunas ya no miden de noche. Se están perdiendo datos a lo largo del país, fundamentalmente nocturnos", añadió. "El panorama es desolador, sin futuro", reflexionó.

A pesar de esto, los trabajadores del SMN siguen realizando sus tareas porque "entienden que el resultado final es para el beneficio de toda la población".

"Necesitamos que la ciudadanía entienda todo lo que se está destruyendo, todo lo que se está rompiendo para terminar convertirnos en un país sin ciencia sin tecnología propia", cerró la trabajadora. "Necesitamos que la ciudadanía entienda todo lo que se está destruyendo, todo lo que se está rompiendo para terminar convertirnos en un país sin ciencia sin tecnología propia", cerró la trabajadora.