11 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Los meteorólogos no tienen nada que festejar en su día: los riesgos para Argentina por el vaciamiento del SMN

Mucho más que saber cómo vestirse antes de salir de casa: la meteorología argentina arrastra una tradición de 153 años esencial para el desarrollo económico. Hoy, sus profesionales defienden un oficio estratégico que opera las 24 horas y que se encuentra bajo la amenaza de los recortes del Gobierno.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
En 11 de julio se conmemora el día nacional del Meteorólogo. 

En 11 de julio se conmemora el día nacional del Meteorólogo. 

En Argentina, cada 11 de julio se conmemora el Día del Meteorólogo y Meteoróloga por ser la fecha en que se fundó el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) en 1969. El pronóstico del tiempo no sirve sólo para salir de casa, sino que juega un papel determinante en el despegue de los aviones así como también en las actividades agropecuarias, entre muchas otras. Sin embargo, en los últimos meses el sector sufre los embates del Gobierno de Javier Milei y el ajuste en forma de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tras varios días con condiciones inestables en distintas zonas del país, el tiempo comenzará a mejorar hacia el cierre de la pausa extendida
Te puede interesar:

Se termina el descanso con un clima más soleado: así cierra el finde largo

A principios de marzo, desde CAM lanzaron un comunicado para defender los puestos dentro de uno del organismo, donde los despidos no solo desarticularon la infraestructura técnica, que viene de una tradición de 153 años, sino que destruyen la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina.

Estación meteorológica ubicada en Río Gallegos.

Estación meteorológica ubicada en Río Gallegos.

En Argentina existen más de 300 meteorólogos, según estimaciones. La Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera se puede estudiar en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata o en la Universidad Nacional de Comechingones en San Luis.

La CAM se fundó "gracias a la iniciativa de nuestros 28 socios fundadores, hoy somos algo más de 180 socios", expresó Natalia Tonti, doctora en Ciencias de la Atmósfera en diálogo con C5N. Con el paso del tiempo el Centro se consolidó "no solo por los socios sino por las actividades que realiza, como por ejemplo, desde 1970 organiza cada 3 o 4 años el Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET) y edita la revista Meteorológica".

Esta publicación continúa y se puede acceder de forma gratuita desde la página web de CAM. Es una manera de divulgar ciencia, investigaciones y cómo repercute el clima en la Argentina, en el marco del avance del cambio climático donde los eventos extremos van a incrementarse con el correr de los años, y para lo que el país debe estar preparado para enfrentar.

Un trabajo de hormiga para toda la Argentina

¿Cómo es la tradición de la meteorología en Argentina? Durante la primera presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se creó en Córdoba la Oficina de Meteorología el 4 de octubre de 1872, cuyo primer director fue el astrónomo norteamericano Benjamin Gould, contratado por el gobierno argentino en 1869 para dirigir inicialmente el Observatorio.

Durante su gestión, desde 1872 a 1884, se instalaron 52 estaciones meteorológicas en todo el territorio. Este organismo fue predecesor a lo que hoy se conoce como Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En cambio, la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera llegó recién a la Argentina en 1953.

¿Cuál es la salida laboral de un meteorólogo? Natalia explicó que "principalmente el SMN, el INTA, las universidades nacionales, entre otras instituciones. Aunque en este momento están sufriendo un poco más los trabajos privados por las crisis de las instituciones nacionales".

El trabajo de un meteorólogo es arduo, Natalia contó que para pronosticar se trabaja en turnos de 12 horas, y la oficina de pronóstico funciona las 24 horas los 365 días del año. "Los pronosticadores empiezan su jornada recibiendo el resumen del turno anterior y elaboran los pronósticos analizando las observaciones de todo el país y valiéndose de salidas de modelos de predicción numérica", añadió.

Mientras que "otro sector de la oficina de pronóstico se enfoca en los avisos a corto plazo con base en imágenes de radar y satélite". La meteorología no solamente tiene que ver con el pronóstico para antes de salir de casa sino que también se puede monitorear y las sequías, por ejemplo, un fenómeno climático complejo que afecta al sector agropecuario. Así como también las heladas que pueden afectar la producción, por ejemplo, de frutas en invierno en algunas zonas cercanas a la cordillera de los Andes.

"Necesitamos defender el trabajo del meteorólogo principalmente porque influye en muchísimas actividades cotidianas y de la economía sin que lo notemos. No es solo ver cómo me visto a la mañana", sentenció Tonti. "Necesitamos defender el trabajo del meteorólogo principalmente porque influye en muchísimas actividades cotidianas y de la economía sin que lo notemos. No es solo ver cómo me visto a la mañana", sentenció Tonti.

Ante los fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes es "es crucial observar la Atmosfera y estudiarla para generar políticas de mitigación y prevención. Sin información no podemos prepararnos adecuadamente", reflexionó.

Cómo está el SMN tras los despidos

En abril se formalizaron 140 despidos de empleados y empleadas del SMN a nivel nacional, lo que agravó la crisis dentro del organismo. El pasado 30 de junio renunció su director Antonio José Mauad y fue reemplazado por Pedro Di Nezio, doctor en Meteorología y Oceanografía Física.

¿Cómo se trabaja en el SMN después de los despidos? C5N habló con Silvina Romano, trabajadora dentro del organismo quién contó que desarrollan sus tareas en "un clima muy triste". "Hay mucha gente que piensa renunciar, hay gente que ya renunció. Hay muchas áreas que se están desabasteciendo de trabajadores", sentenció.

"Las estaciones meteorológicas tuvieron cambios de plan de labor, algunas ya no miden de noche. Se están perdiendo datos a lo largo del país, fundamentalmente nocturnos", añadió. "El panorama es desolador, sin futuro", reflexionó.

A pesar de esto, los trabajadores del SMN siguen realizando sus tareas porque "entienden que el resultado final es para el beneficio de toda la población".

"Necesitamos que la ciudadanía entienda todo lo que se está destruyendo, todo lo que se está rompiendo para terminar convertirnos en un país sin ciencia sin tecnología propia", cerró la trabajadora. "Necesitamos que la ciudadanía entienda todo lo que se está destruyendo, todo lo que se está rompiendo para terminar convertirnos en un país sin ciencia sin tecnología propia", cerró la trabajadora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta por tifón. 

China evacuó a 1,7 millones de personas por el tifón Bavi, que ya impactó en Taiwán y Japón

Se espera un día húmedo y algo fresco, con probabilidad de precipitaciones por la noche.

Atención con las juntadas de esta noche: se esperan lluvias para la hora del partido entre Argentina y Suiza

En la Patagonia se esperan intensas lluvias y nevadas.

Un "río atmosférico" avanza en Argentina: hay alertas por lluvias de hasta 100 milímetros en varias localidades

Se viene un fin de semana largo nublado.

Sin frío polar en el AMBA: qué día del fin de semana largo asoma el sol

Poco a poco las temperaturas suben algunos grados de cara al fin de semana. 

¿Vuelve el veranito? Suben lentamente las temperaturas y rige una alerta amarilla por lluvias

play

¿Cuándo afloja el frío? Continúa activa la ola polar y rige una alerta amarilla por temperaturas extremas

Rating Cero

Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos

Icardi suma un nuevo escándalo.

Más escándalos: la nueva deuda que atormenta a Mauro Icardi y puede perjudicar su carrera

Se separó y descubrió una infidelidad.

La famosa conductora que se separó de su pareja y descubrió una infidelidad: "Hay tercera en discordia"

La película que cambió la carrera de este actor.

Sorprendió con su papel en Chicas Pesadas y cambió su vida para siempre: quién es

El conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista.

Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida.

Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda"

últimas noticias

Luciana Salazar pidió que se tenga en cuenta únicamente la información que provenga de sus propias declaraciones.

La aclaración que hizo Luciana Salazar sobre su nueva pareja que sorprendió a todos

Hace 9 minutos
Jayden Adams venía de ser la gran figura en la final de la Champions de la CAF. 

Conmoción por la muerte de Jayden Adams: qué dice el comunicado

Hace 11 minutos
Icardi suma un nuevo escándalo.

Más escándalos: la nueva deuda que atormenta a Mauro Icardi y puede perjudicar su carrera

Hace 14 minutos
Unos 764 pacientes están en “aislamiento/hospitalización”.

Alarma por el brote de ébola en Congo: ya hay 1.830 casos y 648 muertos

Hace 32 minutos
Argentina: un país donde el Mundial es literalmente todo.

La Scaloneta cierra la grieta: para el 80% de los argentinos, el Mundial generó "un clima de unión"

Hace 38 minutos