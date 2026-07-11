11 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El pronóstico del tiempo para este sábado 11 de julio: se esperan lluvias para la hora del partido entre Argentina y Suiza

El ingreso de un frente húmedo propicia la formación de nubes, que podrían provocar precipitaciones hacia la noche. La semana próxima llega una especie de "veranito" que hará subir el termómetro.

Por
Se espera un día húmedo y algo fresco

Se espera un día húmedo y algo fresco, con probabilidad de precipitaciones por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que para este sábado podría aproximarse un frente de lluvias para la hora del patido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. A qué hora podría llover.

En la Patagonia se esperan intensas lluvias y nevadas.
Te puede interesar:

Un "río atmosférico" avanza en Argentina: hay alertas por lluvias de hasta 100 milímetros en varias localidades

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el frente de temperaturas amables que llegó hace varios días a amplias regiones del centro del país, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y buena parte de Buenos Aires, provocó el aumento de la humedad.

Este aumento, se espera que siga creciendo para derivar en algunas lluvias aisladas sobre la noche en dicha región. Según el pronóstico, la probabilidad oscila entre el 10% y el 40% con precipitaciones de entre 20mm y 35mm, por lo que habrá que pensar estratégicamente dónde juntarse a ver el partido.

El clima para la Ciudad de Buenos Aires.

El clima para la Ciudad de Buenos Aires.

Este sábado, además estará marcado por la visibilidad baja a causa de la niebla. En algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y el noreste argentino la visibilidad podría ser menor a un kilómetro debido a la formación de bancos de niebla, principalmente favorecidos por la alta humedad y los vientos débiles.

Alerta por tormenta amarilla en el norte del país

En una semana de cifras atmosféricas amables, la provincia de Misiones es la única que está bajo alerta amarilla por tormentas. Las zonas afectadas son: Norte de Guaraní - San Pedro - Zona alta de General Manuel Belgrano - Zona alta de Montecarlo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se viene un fin de semana largo nublado.

Sin frío polar en el AMBA: qué día del fin de semana largo asoma el sol

Poco a poco las temperaturas suben algunos grados de cara al fin de semana. 

¿Vuelve el veranito? Suben lentamente las temperaturas y rige una alerta amarilla por lluvias

play

¿Cuándo afloja el frío? Continúa activa la ola polar y rige una alerta amarilla por temperaturas extremas

Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.

No se va la ola polar: el invierno sigue pegando fuerte y hay alerta amarilla por frío extremo, viento y lluvias

¿Que va pasar con la ola de frío durante la semana que viene?

Cuándo se alivia el frío polar en Argentina en el inicio de julio 2026

Podría llover durante la tarde del domingo 5 de julio. 

Ola polar: alerta amarilla por frío extremo y vuelven las lluvias

Rating Cero

El conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista.

Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Matías Alé recordó uno de los peores momentos de su vida.

Matías Alé recordó la insólita decisión que tomó en pleno delirio místico: "Creía que era mi ángel de la guarda"

Paula Robles rompió el silencio.

La inesperada reacción de Paula Robles cuando le preguntaron sobre el escándalo de Juanita Tinelli

María Becerra apareció en el adelanto del documental sobre René Favaloro. 

María Becerra contará la historia que la vincula a René Favaloro en un nuevo documental

Juana Viale se habría enterado de algo que no le gustó nada.

El motivo oculto de la separación de Juana Viale y Yago Lange: qué descubrió la conductora

Tomás denunció a su mamá influencer por maltrato.

Un joven denunció a su madre influencer: "Sobreviví a una narcisista, manipuladora y maltratadora"

últimas noticias

play

El Tren Sarmiento no brinda sin servicios durante el fin de semana: cuándo volverá a funcionar

Hace 5 minutos
El conflicto habría comenzado luego de que la actriz encontrara mensajes en el teléfono del futbolista.

Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 50 minutos
Se espera un día húmedo y algo fresco, con probabilidad de precipitaciones por la noche.

Atención con las juntadas de esta noche: se esperan lluvias para la hora del partido entre Argentina y Suiza

Hace 1 hora
La prestación por nacimiento actualizó su valor tras el último incremento por movilidad.

Confirmado: esta es la asignación de ANSES para recién nacidos que tiene aumento en julio 2026

Hace 1 hora
Estos partidos de PBA tendrán feriado el 16 de julio.

Uno por uno: qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el jueves 16 de julio

Hace 1 hora