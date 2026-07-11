El pronóstico del tiempo para este sábado 11 de julio: se esperan lluvias para la hora del partido entre Argentina y Suiza El ingreso de un frente húmedo propicia la formación de nubes, que podrían provocar precipitaciones hacia la noche. La semana próxima llega una especie de "veranito" que hará subir el termómetro. Por Agregar C5N en









Se espera un día húmedo y algo fresco, con probabilidad de precipitaciones por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que para este sábado podría aproximarse un frente de lluvias para la hora del patido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. A qué hora podría llover.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el frente de temperaturas amables que llegó hace varios días a amplias regiones del centro del país, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y buena parte de Buenos Aires, provocó el aumento de la humedad.

Este aumento, se espera que siga creciendo para derivar en algunas lluvias aisladas sobre la noche en dicha región. Según el pronóstico, la probabilidad oscila entre el 10% y el 40% con precipitaciones de entre 20mm y 35mm, por lo que habrá que pensar estratégicamente dónde juntarse a ver el partido.

El clima para la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado, además estará marcado por la visibilidad baja a causa de la niebla. En algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y el noreste argentino la visibilidad podría ser menor a un kilómetro debido a la formación de bancos de niebla, principalmente favorecidos por la alta humedad y los vientos débiles.

Alerta por tormenta amarilla en el norte del país En una semana de cifras atmosféricas amables, la provincia de Misiones es la única que está bajo alerta amarilla por tormentas. Las zonas afectadas son: Norte de Guaraní - San Pedro - Zona alta de General Manuel Belgrano - Zona alta de Montecarlo