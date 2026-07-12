El invierno saca todo su arsenal: alerta amarilla por nevadas y frío extremo Tras el calor de la alegría por la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026, el clima sigue fresco en todo el país, con avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por Agregar C5N en









Télam El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otro domingo frío. Ámbito/Nacho Petunchi

Tras el calor de la alegría por la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026, el clima sigue fresco en todo el país, con un invierno que sigue utilizando todo su abanico de recursos. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por nevadas y temperaturas extremas en dos provincias.

El organismo emitió aviso amarillo por nevadas para la zona cordillerana de Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico, en Santa Cruz.

El área será afectada por nevadas de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm pudiendo ser superados en forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz. SMN También hay alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para la totalidad de la provincia de Santa Cruz y Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería y norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.

Alerta amarilla por frío en dos provincias. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada dominical fresca, con temperatura entre 7° y 13° y vientos suaves del sur y sudoeste, con nubosidad abundante durante la mañana y un cielo que se irá despejando hacia la noche.

La semana comenzará con un tono similar, y luego la máxima irá aumentando paulatinamente hasta tocar los 20° el jueves, aunque se mantendrá el cielo cubierto. El SMN prevé una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN