12 de julio de 2026 Inicio
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El invierno saca todo su arsenal: alerta amarilla por nevadas y frío extremo

Tras el calor de la alegría por la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026, el clima sigue fresco en todo el país, con avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El invierno saca todo su arsenal: alerta amarilla por nevadas y frío extremo
Télam
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otro domingo frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otro domingo frío.

Ámbito/Nacho Petunchi
Así será el clima en el último día del finde largo por el Día de la Independencia.
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El organismo emitió aviso amarillo por nevadas para la zona cordillerana de Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico, en Santa Cruz.

El área será afectada por nevadas de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm pudiendo ser superados en forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz.

Alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz.

También hay alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para la totalidad de la provincia de Santa Cruz y Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería y norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.

Alerta amarilla por frío en dos provincias.

Alerta amarilla por frío en dos provincias.

Sin alertas: el pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada dominical fresca, con temperatura entre 7° y 13° y vientos suaves del sur y sudoeste, con nubosidad abundante durante la mañana y un cielo que se irá despejando hacia la noche.

La semana comenzará con un tono similar, y luego la máxima irá aumentando paulatinamente hasta tocar los 20° el jueves, aunque se mantendrá el cielo cubierto.

El SMN prevé una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El SMN prevé una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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