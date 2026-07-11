Se termina el descanso con un clima más soleado: así cierra el finde largo Después de días con nubosidad y bajas marcas térmicas, el panorama meteorológico presenta una mejora progresiva. El pronóstico para el cierre del receso y el regreso a las actividades. Por Agregar C5N en









Tras varios días con condiciones inestables en distintas zonas del país, el tiempo comenzará a mejorar hacia el cierre de la pausa extendida

Cómo estará el tiempo en el cierre del fin de semana largo.

Qué cambios se esperan en las condiciones meteorológicas.

En qué regiones volverá a salir el sol.

Cómo será el inicio de la próxima semana. Se termina el descanso con un clima más soleado: tras varios días con condiciones inestables en distintas zonas del país, el tiempo comenzará a mejorar hacia el cierre de la pausa extendida, ¿cómo estará el cielo y qué se espera para el regreso a la rutina?. Así cierra el finde largo.

Este período de descanso se genera por el 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia y que este año cae jueves, dando lugar a un fin de semana extendido. El viernes 10 fue establecido como día no laborable, por lo que la decisión de trabajar o no depende del tipo de actividad, el empleador y las condiciones laborales de cada sector.

Además, este ciclo coincide con la previa de las vacaciones de invierno, un período muy esperado por muchas familias para organizar escapadas, actividades recreativas y momentos de encuentro. Con el receso escolar cada vez más cerca, el movimiento turístico comienza a tomar impulso y la temperatura se vuelve un factor clave para planificar los próximos días.

Como finaliza el clima el fin de semana largo El fin de semana largo llega a su tramo final con una mejora en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. Luego de jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el descenso de las temperaturas en algunas regiones, el domingo se perfila con un panorama más estable y la presencia del sol en varias provincias. De acuerdo con los pronósticos, el avance de un sistema de alta presión favorecerá el ingreso de aire más seco, lo que permitirá una disminución de la nubosidad y un ambiente más agradable para quienes aprovechen las últimas horas del descanso.

El cierre del asueto prolongado estará marcado por cielos entre parcialmente nublados y despejados en buena parte del territorio nacional. Además, las probabilidades de precipitaciones disminuirán de manera significativa en comparación con los días anteriores. Las condiciones térmicas se mantendrán acordes a la época del año, con mañanas frescas y tardes más templadas gracias a la presencia del sol. En algunas regiones todavía podrían registrarse bancos de niebla durante las primeras horas del día, aunque tenderán a disiparse con el correr de la mañana.

El inicio de la próxima semana continuará con condiciones mayormente estables en gran parte del país. Si bien algunas zonas podrían presentar nubosidad variable, no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia. Este escenario favorecerá el regreso a las actividades habituales con un tiempo más agradable y mejores condiciones para los desplazamientos, especialmente en las rutas más transitadas tras el fin de semana largo.