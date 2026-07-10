10 de julio de 2026 Inicio
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Un "río atmosférico" avanza en Argentina: hay alertas por lluvias de hasta 100 milímetros en varias localidades

Este fenómeno consiste en corredores de vapor de agua que ingresaron desde el océano Pacífico y generan inestabilidad en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por intensas precipitaciones y nevadas.

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En la Patagonia se esperan intensas lluvias y nevadas.

En la Patagonia se esperan intensas lluvias y nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por lluvias y nevadas para varias localidades de Argentina. En pleno fin de semana XXL, el avance de un "río atmosférico" genera intensas precipitaciones de hasta 100 mm en el territorio de la Patagonia. ¿Cómo va a estar el clima el resto del finde?

Se viene un fin de semana largo nublado.
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Desde Meteored informaron que durante "48 horas un río atmosférico avanzó desde el Océano Pacífico llevado al norte y centro de la Patagonia a mantenerse en alerta por lluvias fuertes y persistentes". Este fenómeno consiste en corredores de vapor de agua que ingresan y llegan hasta la Cordillera de los Andes donde se transforma en lluvia.

A raíz de esto, el SMN emitió una alerta por lluvias para la provincia de Chubut y Neuquén donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas.

Mientras que en la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, rige también una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

¿Vuelven las lluvias a CABA? El pronóstico extendido del SMN para el fin de semana largo

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una tendencia a la inestabilidad concentrada exclusivamente en el inicio del periodo. Para la noche de este viernes 10, se registran probabilidades de precipitaciones de entre un 10% y un 40%. A partir del sábado 11, las condiciones mejoran notablemente, presentando una baja probabilidad de lloviznas (0-10%) únicamente durante la madrugada, para luego dar paso a jornadas sin lluvias durante el resto del fin de semana y los primeros días de la semana siguiente, con un 0% de probabilidad de agua.

La nubosidad será variable, con un marcado predominio de cielos cubiertos y mayormente nublados entre el viernes y el sábado. El domingo 12 comenzará a registrarse una disminución de las nubes, mostrando condiciones de parcialmente nublado. Esta tendencia hacia un cielo más despejado se consolidará de cara al lunes 13, día en el que se prevé una jornada a pleno sol durante la mañana y apenas algo nublado hacia la tarde y noche, manteniendo un panorama similar para el martes 14.

Captura del SMN.

Captura del SMN.

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