Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Se trata de Isabelle Marciniak, de 18 años, considerada una de las figuras emergentes del deporte en Brasil, quien falleció horas antes de Nochebuena a causa de una dura enfermedad.

Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Isabelle Marciniak, la joven promesa de la gimnasia artística de Brasil, murió a los 18 años víctima de un linfoma de Hodgkin, una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico, y provocó conmoción en toda la comunidad deportiva brasileña.

La triste noticia fue confirmada la Federación Paranaense de Gimnasia (Federação Paranaense Ginástica), quien informó que la deportista había interrumpido su carrera en la élite tras conquistar el campeonato de trío adulto estatal en 2023, con el objetivo de dedicarse completamente a su tratamiento del Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, más precisamente a los glóbulos blancos, parte fundamental del sistema inmunológico que ayuda al organismo a defenderse de las infecciones.

El fallecimiento de la joven gimnasta ocurrió el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba, horas antes de la Nochebuena. Según detalló el portal brasileño Ge Globo, su velatorio y sepelio se realizará en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde nació y desarrolló su carrera.

Entrenadores, instituciones deportivas y colegas coincidían que Marciniak era una de las figuras emergentes más importantes del deporte en Brasil. Había cosechado títulos de relevancia nacional e internacional y en 2021, obtuvo la medalla de oro en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica y subió al podio en categorías de aparato: consiguió el primer puesto en la prueba con pelota y la presea de plata en la disciplina de cinta.

El comunicado de la Federación Paranaense de Gimnasia

Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la ex gimnasta Isabelle Marciniak.

Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo.

En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas.

Nuestros sentimientos. Descansa en paz.

