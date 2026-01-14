14 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido incide en la ganancia final. Evaluar opciones permite mejorar el resultado.

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

  • El plazo fijo continúa siendo una alternativa de ahorro de corto plazo en pesos
  • Las tasas cambian según el canal y modifican el resultado final
  • Un capital de $1.500.000 permite estimar con claridad la ganancia a 30 días
  • Comparar TNA y TEA ayuda a evaluar el rendimiento real

Durante enero del 2026, el plazo fijo se mantiene como una opción elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo. Con una inversión inicial de $1.500.000, es posible calcular cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, de acuerdo con las condiciones que establece cada banco.

El contexto financiero muestra un escenario de mayor competencia entre entidades, luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria. Esta situación profundizó las diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer intereses más atractivos.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $1.500.000 en un plazo fijo según el banco

Según los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en el Banco Nación, ofrece un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $1.500.000 durante 30 días genera intereses por $25.273,97. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $1.525.273,97.

La opción electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o por aplicaciones para celular, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $28.972,60 y el monto final llega a $1.528.972,60. Esta diferencia responde al incentivo que ofrecen los bancos para promover la autogestión.

Dinero1

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las alternativas digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y revisar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

