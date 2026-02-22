22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva York en alerta: el acalde anunció un toque de queda ante la amenaza de fuertes nevadas

Zohran Mamdani advirtió que la medida regirá desde las 21 de este domingo, hora local, hasta el mediodía de mañana, en un intento por minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los neoyorquinos ante el avance del temporal de nieve.

Por
Usuarios abandonan una estación de tren en Brooklyn. (Ph: Lucas Jackson - Reuters)

Usuarios abandonan una estación de tren en Brooklyn. (Ph: Lucas Jackson - Reuters)

La ciudad de Nueva York se encuentra bajo emergencia invernal y un toque de queda desde las 21:00 de este domingo hasta el mediodía del lunes ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que está a punto de azotar partes del noreste de EE.UU con vientos fuertes y grandes nevadas. El alcalde, Zohran Mamdani , advirtió que la medida busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia durante el temporal.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 
Te puede interesar:

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

El anuncio del alcalde paraliza a Nueva York: ningún habitante podrá circular por calles, carreteras o puentes, excepto en situaciones de emergencia. La decisión fue adoptada ante el escenario extremo advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que alertó sobre el riesgo de paralizar la movilidad y comprometer la seguridad ciudadana en Nueva York. “Declaramos el estado de emergencia e imponemos una prohibición de circular desde las 21:00 de esta noche hasta el mediodía de mañana”, anunció Mamdani en conferencia de prensa.

El NWS alertó que la tormenta dejará hasta 61 centímetros de nieve en Nueva York y la Costa Este, con ráfagas de 80 km/h, riesgo de apagones y condiciones de viaje potencialmente mortales. El alerta por fuertes vientos se extiende a las ciudades de Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. El fenómeno impactará con mayor intensidad por la noche y las primeras horas de la mañana, con nevadas de hasta cinco centímetros por hora. El organismo alertó también sobre posibles inundaciones en zonas bajas y remarcó que los desplazamientos durante la tormenta serán peligrosos y potencialmente mortales.

Tormenta de nieve en Nueva York

Ante la inminente tormenta, tanto los servicios municipales como las empresas privadas intensificaron los preparativos. John Berlingieri, responsable de Berrington Snow Management, incluso canceló un viaje familiar para coordinar el despliegue de maquinaria destinada a despejar millones de metros cuadrados de asfalto en Long Island. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas pocas horas y luego volver”, declaró a un medio local.

Las autoridades locales también movilizaron cuadrillas de emergencia y equipos de mantenimiento, mientras compañías de servicios públicos advirtieron sobre posibles cortes de energía y pidieron a los residentes extremar precauciones. Las acciones de emergencia incluyeron el refuerzo de equipos para el retiro de nieve, el uso de sistemas de geocodificación para vigilar zonas críticas y la evaluación constante sobre la apertura de escuelas. Mamdani subrayó el drástico cambio en el pronóstico, que pasó de estimar apenas 7 a 10 centímetros de nieve a prever acumulaciones mucho mayores.

Según el meteorólogo Cody Snell, la magnitud y extensión de esta tormenta no se veía en la región desde hace años. Nueva York enfrenta su ventisca más fuerte en una década, mientras autoridades insisten en priorizar la seguridad y la responsabilidad ciudadana ante un fenómeno excepcional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así está México tras la muere de uno de los capos narcos más buscaos del mundo. 
play

Estallido en México: las imágenes del caos luego de la muerte del capo narco "El Mencho"

Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida.

Quién era el joven de 21 años abatido por acercarse armado y con nafta a la residencia de Trump

Figura clave del narcotráfico, El Mencho consolidó al CJNG como uno de los carteles más expansivos y violentos de México.
play

Quién era "el Mencho", el capo narco más buscado y cómo llegó a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

El Servicio Secreto de Estados Unidos denunció un tiroteo en las inmediaciones de Mar-a-Lago

Tiroteo en Mar-a-Lago, el complejo de Trump: un hombre armado fue abatido por fuerzas de seguridad

Conmoción en la NFL: hallaron muerto a jugador de Minnesota Vikings en el garage su casa

Conmoción en la NFL: hallaron muerto a jugador de Minnesota Vikings en el garage su casa

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Hace 15 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Hace 32 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

Hace 35 minutos
River visita a Vélez en Liniers.

River sufre con Vélez en Liniers y pierde 1-0 con un gol de Lanzini por el Apertura

Hace 47 minutos
El hombre operaba bajo la modalidad de usura.

Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

Hace 1 hora