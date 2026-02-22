Violento temporal en Mendoza: decenas de evacuados, derrumbes y alerta por el suministro de agua potable Godoy Cruz y Las Heras fueron los departamentos más castigados. El fenómeno climático provocó el desborde de cauces, derrumbes estructurales y el rescate de personas atrapadas, manteniendo en alerta a los equipos de emergencia por la persistencia de la inestabilidad. Por + Seguir en







Un fuerte temporal azotó la provincia de Mendoza entre la tarde y la noche del sábado, dejando un saldo de decenas de personas evacuadas y viviendas anegadas. Defensa Civil, en un trabajo conjunto con Bomberos y equipos municipales, coordinó un total de 149 operativos de emergencia para asistir a las familias damnificadas por el ingreso de agua y la caída de árboles.

Los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras fueron los sectores más castigados por la magnitud del fenómeno. En Godoy Cruz se realizaron 61 intervenciones, entre las que destacó el desalojo de 40 vecinos en el barrio Los Cerrillos y el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en la zona del Dique Frías.

Por su parte, en Las Heras se registraron 51 asistencias debido a que el agua ingresó en 48 viviendas, provocando además tres derrumbes estructurales que no dejaron heridos. La contingencia también alcanzó a Santa Rosa, con filtraciones en techos, y a la Ciudad de Mendoza, donde una decena de casas resultaron afectadas y varios comercios sufrieron daños.

Hubo viviendas anegadas, derrumbes y evacuados.#Mendoza #DefensaCivil pic.twitter.com/1C1SNqKryU — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) February 22, 2026 Ante la gravedad de la situación y la saturación de la infraestructura hídrica, los organismos provinciales informaron que "el monitoreo continúa ya que persisten condiciones climáticas inestables". Las autoridades mantienen el despliegue territorial para prevenir nuevos incidentes ante la fragilidad habitacional detectada en los puntos críticos del área metropolitana.

Alerta por el servicio de agua en las zonas afectadas de Mendoza La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) activó una alerta ante la posibilidad inminente de interrupciones o baja presión en el servicio de agua potable. La combinación de lluvias intensas y la apertura de compuertas del Dique Cipolletti elevó los niveles de sedimento, superando los límites operativos de las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana y Piedemonte.