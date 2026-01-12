12 de enero de 2026 Inicio
Alerta amarilla por calor extremo en el AMBA: cuándo llega el alivio

El 2026 había comenzado con temperaturas más agradables, pero el agobio típico de enero volvió y amenaza con quedarse durante varios días. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas en varias partes del país.

Tras unos días de tregua

Tras unos días de tregua, el calor vuelve a azotar a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Tras la tregua de los primeros días del año, el clima típico de enero volvió con todo y el calor se hace sentir. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alerta amarilla por temperaturas extremas en cinco distritos, además de tormentas de tormentas y lluvias en cuatro distritos.

El organismo advirtió sobre tormentas en el norte de La Pampa, sur de San Luis y centro de Mendoza, y lluvias en Tierra del Fuego.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El SMN advirtió sobre tormentas y lluvias en cuatro provincias.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, oeste de La Pampa, este de Neuquén y norte de Río Negro.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El calor sigue golpeando con fuerza en distintas partes del país.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 22° y 35° y vientos leves del noreste.

El Gobierno porteño advirtió que desde este lunes hasta el jueves inclusive se esperan temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas de entre 32 y 35 grados. Puede haber algún alivio transitorio por tormentas, aunque recién el viernes la máxima bajaría de los 30°.

Se viene una semana calurosa en la Ciudad de Buenos Aires.

