7 de junio de 2026 Inicio
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Aseguran que más de 200.000 personas ya pasaron por la despedida al Indio y que seguirá "hasta que haga falta"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que, por hora, ingresan aproximadamente 15.000 personas y que la fila de acceso a la sala mantiene los 9 kilómetros de longitud. Confirmó que la intención de la familia del músico es que el velorio continúe hasta que la convocatoria lo demande.

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Miles de personas se congregaron para la despedida del Indio Solari en Villa Domínico. 

Redes sociales (imagen optimizada con IA)

La última misa ricotera del Indio Solari es, sin dudas, un hecho histórico por la magnitud de la convocatoria. Desde poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, momento en que se abrieron las puertas del Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, grupos de amigos, familias y personas que se acercaron solas, se presentaron en el lugar para dar el último adiós al músico y, hasta el momento, ingresaron más de 200.000 almas.

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En diálogo con C5N, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó números y otros detalles sobre el operativo que se desarrolla con tranquilidad. "Sabemos que a la Capilla Ardiente en promedio están entrando unas 15.000 personas por hora y esto nos lleva a un dato de 200.000 personas que ya pasaron", confirmó el funcionario.

Además, Alonso confirmó que la cantidad de gente que llega hasta esa zona del Gran Buenos Aires no merma, aún con el clima hostil de las últimas horas del domingo. "Tenemos una fila de gente muy importante todavía que está a más de 9 kilómetros, hay muchísima gente", advirtió.

Indio funeral
La intimidad del velorio del Indio Solari.

La intimidad del velorio del Indio Solari.

En ese marcó el ministro aseguró que, más allá de la tristeza por la partida del Carlos Aberto Solari, se trata de un hecho único en la historia. "Esto es una celebración, es una situación que la estamos llevando adelante con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, cuidando fundamentalmente al pueblo de Avellaneda, dándole la posibilidad a toda la comunidad ricotera, a todos los que admiraban al Indio, de poder ir a despedirlo", señaló.

El funcionario fue claro en cuanto a la duración del velorio y sostuvo que no terminará hasta tanto hayan ingresado todas las personas que se acercaron hasta el lugar. "La familia fue muy generosa, nos dijo que esto va a durar el tiempo que sea necesario para que todos se puedan despedir", agregó Alonso.

Una despedia en paz y con mucho amor por el Indio Solari

El representante del gobierno bonaerense explicó lo que se vive a estas horas en Avellaneda y aclaró que se vive con calma. "Es muy interesante ver cómo los admiradores llegan en ese clima de escuchar las canciones y el impacto que significa la despedida. Después, al momento de la salida, cargados de emoción, abrazados sus amigos, abrazados a las banderas; es un sentimiento muy importante", expresó.

Con ese contexto, Alonso ponderó la actuación de la administración de Axel Kicillof ante un evento de tal magnitud. "Nosotros teníamos la obligación con nuestro pueblo de generar el espacio y habilitar la posibilidad de que toda esta energía que está tan relacionada con la poesía del Indio tuviera lugar y por eso el desafío de nuestro gobernador de aceptar lo mismo que en el municipio de Avellaneda, con quien estamos trabajando muy bien", subrayó.

Despedida Indio Solari
Los miles de fanáticos que llegan aún después de 12 horas del comienzo del velatorio del Indio Solari.

Los miles de fanáticos que llegan aún después de 12 horas del comienzo del velatorio del Indio Solari.

"Estamos muy agradecidos y bueno, estamos llevando adelante; ahora está lloviendo un poquito más fuerte, le pedimos a la gente que tenga mucha paciencia", concluyó el funcionario y transmitió tranquilidad, ya que el desarrollo de la última misa ricotera se da en un clima de paz y fraternidad.

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