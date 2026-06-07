Horóscopo de hoy, lunes 8 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 8 de jun i o de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries dejar trabajo pendiente para terminarlo en tu casa se está volviendo costumbre. Y ojo, porque si no aflojás un poco, por más que ahora te pongas al día, después el cuerpo y la cabeza te pasan factura.

Tauro caigas ante la primera negativa. No pienses que está en otra liga, vos también tenés lo tuyo así que confiá en tus conocimientos y en tu experiencia para sacar adelante tus desafíos de la semana.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis estás disfrutando de un logro pero cuidado porque sabés que lo conseguiste fácil y eso no se replica en un futuro. Trabajo y esfuerzo siempre será el camino.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer no te confíes tanto en los plazos que te tiren de palabra, salvo que estén capturados en un papel. Lo mejor es que hagas la cuenta pensando que todo se va a atrasar un par de semanas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, reconocer los errores propios es apenas el primer paso. Después tenés que meterle garra y usar todo lo que esté a tu alcance para corregir los pifies y asegurarte de que no se repitan en la semana.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo, tenés que endurecer los nervios y sacarte el cansancio con descanso y comida sana. Aprovechá el finde para poner el cuerpo en orden y arrancar con más pilas así no se te hace cuesta arriba la semana.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, tus ganas de fiesta hoy son el motor que te mueve. Te lo ganaste, pero no te olvides que antes de arrancar, tenés que cumplir con unos deberes. Ante todo, las prioridades.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio aunque te cueste un montón, tratá de bancar los nervios cuando los demás te buscan la bronca. Muchas veces te metés en la rosca cuando no te conviene y terminás pagando los platos rotos con estrés y dolores en el cuerpo.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, esta semana fijate en separar los consejos que te sirven de los que vienen con interés. Acordate que los buenos casi siempre vienen de la gente que te demostró lealtad de verdad.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, discutir por los planes del finde que viene no es la mejor manera de arrancar la semana. Lo importante es ponerse de acuerdo rápido y pasar directo a la diversión cuando corresponda.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario últimamente estás medio bajoneado y no encontrás la razón. Tratá de desconectar del ambiente donde siempre te moves porque las malas vibras pueden estar afectándote indirectamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, meterte en charlas ajenas hoy sólo te va a traer bronca, así que mejor dedicate a lo tuyo y pasá inadvertido. En tu hogar, te vendría bien un poco más de orden y limpieza.