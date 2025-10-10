10 de octubre de 2025 Inicio
Adiós a la esponjas de cocina: el accesorio de limpieza que se usa mucho en Europa

Esta alternativa está ganándose un importante espacio gracias a su higiene, durabilidad y respeto por el medioambiente.

Por
Ofrece una solución más saludable y respetuosa con el medioambiente.

Durante años, la esponja fue un elemento más usado para lavar los platos en los hogares del mundo. Pero en Europa, esa costumbre está cambiando. La preocupación por la higiene y el impacto ambiental llevó a miles de personas a buscar opciones más limpias y sustentables, dejando atrás las clásicas esponjas sintéticas que, aunque prácticas, acumulan bacterias con rapidez y generan residuos difíciles de degradar.

Este cambio responde a una tendencia que va en aumento y se dirige hacia un consumo responsable. En Europa se están priorizando productos duraderos y ecológicos, especialmente en las tareas cotidianas. Es así que apareció un nuevo accesorio doméstico que comenzó a ganar protagonismo en cocinas y tiendas de todo el continente gracias al ofrecimiento de una solución más saludable y respetuosa con el medioambiente.

Cepillos

Cuál es el accesorio de limpieza que arrasa en Europa

La alternativa que reemplaza a las esponjas tradicionales son los cepillos de fibras naturales. Fabricados con materiales como madera certificada y cerdas vegetales, de coco, agave o sisal, estos ofrecen mayor durabilidad, ya que resisten mejor la humedad y no acumulan bacterias con la misma facilidad. Además, al final de su vida útil pueden compostarse, reduciendo así el volumen de residuos domésticos.

Este tipo de cepillos se adapta a distintos usos, ya que hay algunos con cerdas suaves para vajilla delicada o con fibras más firmes para ollas y sartenes. Algunas marcas incorporaron cabezales intercambiables, lo que permite reutilizar la base y reemplazar solo las partes desgastadas, extendiendo aún más su vida útil.

Cepillo

Aunque su costo inicial es ligeramente superior al de las esponjas comunes, a largo plazo representan un ahorro, ya que su durabilidad supera ampliamente los tres meses promedio de los modelos sintéticos. Además, su uso ayuda a mantener una cocina más limpia y libre de gérmenes, al evitar la humedad constante que suele concentrarse en las esponjas.

El auge de este accesorio refleja un cambio cultural, en donde cada vez más consumidores eligen opciones alineadas con un estilo de vida sostenible. En países como Alemania, Suecia y Francia, la venta de productos de limpieza ecológicos creció notablemente en el último año, lo que anticipa una expansión de esta tendencia hacia otras regiones del mundo.

