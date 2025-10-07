Adiós a los intrusos: cómo sacar a una persona que se conectó a tu red de WiFi Este es el método más sencillo para detectar y eliminar dispositivos desconocidos que ralentizan tu conexión a Internet. Por







Detectar intrusos en tu WiFi ayuda a mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión. Freepik

Las redes WiFi domésticas son cada vez más vulnerables a intrusos que logran acceder sin permiso, ya sea mediante contraseñas filtradas o aplicaciones que permiten visualizar claves guardadas. Cuando esto sucede, la conexión se vuelve más lenta y la experiencia de navegación se deteriora. Sin embargo, existen formas simples y efectivas de sacar a los intrusos de tu red y recuperar la velocidad habitual.

La causa más común de una conexión deficiente suele ser la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. Al compartir el ancho de banda, se genera una congestión que impide enviar o recibir datos con normalidad. Este tipo de sobrecarga provoca interrupciones, sitios que no cargan o descargas que nunca se completan.

Las redes domésticas tienden a saturarse cuando varios equipos intentan conectarse de forma simultánea. Por eso, además de revisar el estado del servicio, conviene verificar qué dispositivos están realmente conectados y eliminar los desconocidos.

WIFI Cambiar la contraseña y crear una red de invitados refuerza la seguridad del hogar digital. FREEPIK

Cómo sacar a una persona que se conectó a tu red de WiFi El procedimiento para eliminar usuarios no autorizados es rápido y puede hacerse desde cualquier navegador. Solo se deben seguir los siguientes pasos: