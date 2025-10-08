8 de octubre de 2025 Inicio
¿Adiós a la PlayStation 4? Los cambios que preocupan a los gamers

Sony inició el retiro gradual de funciones online en su consola más exitosa, lo que marca un cambio generacional en la industria del gaming.

Por
Sony inicia el retiro progresivo de servicios online en la PS4.

Freepik

Después de más de una década de dominio, la PlayStation 4 comienza su despedida oficial. Sony confirmó que varias de sus funciones online dejarán de estar disponibles en los próximos meses, dando paso a una nueva etapa centrada en la PS5 y los futuros desarrollos de la compañía japonesa.

El anuncio, realizado el 4 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la historia de la consola que conquistó a millones de jugadores desde su lanzamiento en 2013. Si bien los juegos seguirán siendo jugables y los contenidos adquiridos continuarán accesibles, algunas herramientas digitales clave desaparecerán progresivamente.

Esta medida no solo implica una actualización técnica, sino también una decisión estratégica: Sony busca, de esta manera, modernizar su infraestructura y reducir el mantenimiento de servicios heredados, preparándose para una posible PS6 que podría ver la luz entre 2027 y 2028.

PlayStation4.jpg
Las funciones sociales y de almacenamiento en la nube serán desactivadas.

Las funciones que dicen adiós en la PlayStation 4

Los jugadores podrán continuar disfrutando de sus títulos offline, pero la PS4 comenzará a perder parte de su componente social y conectividad. Entre las herramientas que dejarán de estar disponibles se encuentran:

  • Activity Feed: ya no mostrará trofeos, logros ni capturas de amigos.

  • Shared Media: se eliminará la posibilidad de compartir clips o imágenes directamente desde la consola.

  • TSS/TUS: los servicios de almacenamiento en la nube para guardar configuraciones y progresos dejarán de actualizarse.

  • World Filters: desaparecerán los filtros de lenguaje dentro de la red PSN.

  • Users and Profiles API: la función que conectaba los perfiles con el sistema online será desactivada.

Pese a estos cambios, Sony garantizó que la experiencia de juego local no se verá afectada y que los títulos seguirán funcionando normalmente. Sin embargo, muchos usuarios lamentan el fin de la comunidad online que caracterizó a la PS4.

hombre juega playstation
La empresa concentra sus esfuerzos en la PS5 y la próxima generación de consolas.

El mensaje detrás de esta decisión es claro: la compañía busca concentrar sus esfuerzos en el futuro del ecosistema PlayStation, dejando atrás una consola que marcó una época con más de 117 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

