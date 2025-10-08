¿Adiós a la PlayStation 4? Los cambios que preocupan a los gamers Sony inició el retiro gradual de funciones online en su consola más exitosa, lo que marca un cambio generacional en la industria del gaming. Por







Sony inicia el retiro progresivo de servicios online en la PS4. Freepik

Después de más de una década de dominio, la PlayStation 4 comienza su despedida oficial. Sony confirmó que varias de sus funciones online dejarán de estar disponibles en los próximos meses, dando paso a una nueva etapa centrada en la PS5 y los futuros desarrollos de la compañía japonesa.

El anuncio, realizado el 4 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la historia de la consola que conquistó a millones de jugadores desde su lanzamiento en 2013. Si bien los juegos seguirán siendo jugables y los contenidos adquiridos continuarán accesibles, algunas herramientas digitales clave desaparecerán progresivamente.

Esta medida no solo implica una actualización técnica, sino también una decisión estratégica: Sony busca, de esta manera, modernizar su infraestructura y reducir el mantenimiento de servicios heredados, preparándose para una posible PS6 que podría ver la luz entre 2027 y 2028.

PlayStation4.jpg Las funciones sociales y de almacenamiento en la nube serán desactivadas.

Las funciones que dicen adiós en la PlayStation 4 Los jugadores podrán continuar disfrutando de sus títulos offline, pero la PS4 comenzará a perder parte de su componente social y conectividad. Entre las herramientas que dejarán de estar disponibles se encuentran: