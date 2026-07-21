21 de julio de 2026 Inicio
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Las importaciones por el sistema courier se duplicaron durante el primer semestre de 2026 y alcanzaron un nuevo récord en junio

Las adquisiciones en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon desde Argentina alcanzaron un nuevo máximo de u$s125 millones el mes pasado, un impulso motivado por la estabilidad cambiaria y los recientes cambios normativos.

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Un nuevo festival de importaciones durante el gobierno de Javier Milei.

Un nuevo festival de importaciones durante el gobierno de Javier Milei.

Los argentinos duplicaron el volumen de sus compras al exterior a través del sistema courier en los primeros seis meses de 2026, con un nuevo récord histórico registrado en junio. Este incremento sostenido se explica por una mayor estabilidad en el tipo de cambio, una menor cantidad de restricciones regulatorias, la fuerte presencia de tiendas internacionales y la reciente unificación de los beneficios impositivos.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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El sistema puerta a puerta facilita la importación directa de productos desde otros países sin los trámites habituales de la Aduana. Según los informes mensuales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tendencia resulta persistente: desde finales de 2024 las compras externas por este canal se mantuvieron siempre por encima de los u$s100 millones al mes.

Un informe de la consultora Analytica detalló las cifras exactas de este fenómeno comercial: "En junio, se importaron u$s125 millones vía courier, nuevo máximo histórico que superó el pico anterior de u$s118 millones de abril".

"En el acumulado del primer semestre, se importaron u$s643 millones, un 104,2% más que en el primer semestre del año pasado y apenas u$s251 millones menos que en todo el 2025″, añade el informe.

Los especialistas de la misma firma vincularon esta tendencia alcista a una recuperación del salario en moneda extranjera. Esta mejora en la capacidad adquisitiva internacional de ciertos sectores ocurre a pesar de una contracción real de los sueldos en pesos durante el mismo período.

El Gobierno unificó los beneficios fiscales para los envíos internacionales

El Poder Ejecutivo implementó recientemente modificaciones estructurales en el régimen de compras en el exterior a través del Decreto 604/2026. Esta normativa igualó el tratamiento fiscal de los envíos postales bajo la modalidad puerta a puerta con las operaciones gestionadas por prestadores de servicios de courier.

Hasta esta reforma, las diferencias entre ambos esquemas provocaron confusión entre los consumidores sobre los impuestos aplicables a cada operación particular. La nueva disposición simplificó los trámites aduaneros de forma definitiva y eliminó los topes de valor para las exportaciones comerciales por correo postal.

Con la entrada en vigor del decreto, los paquetes postales quedan exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística si el valor de la mercadería no supera los u$s400 FOB por envío. Este beneficio se aplica hasta un máximo de cinco ingresos anuales por persona; cualquier excedente deberá tributar bajo las normas del régimen general.

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