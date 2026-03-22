22 de marzo de 2026 Inicio
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Accidente fatal en San Juan: una beba y sus padres murieron tras un brutal choque frontal

El impacto entre un Audi rojo y un Renault Logan blanco ocurrió sobre la Ruta 20 a la altura del departamento 9 de julio. La Justicia investiga cuales fueron las causas del hecho, que tiene a un herido grave.

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El conductor que sobrevivió al impacto fue dado de alta

El conductor que sobrevivió al impacto fue dado de alta, pero quedó detenido preventivamente

Tres personas murieron, una de ellas una bebé de casi un año de vida, producto de un impacto frontal entre dos autos en San Juan.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde sobre la Ruta 20, a la altura del departamento 9 de Julio, cuando un Renault Logan blanco, en que viajaba la familia fallecida, intentó un sobrepaso a un camión por el carril contrario y terminó chocando contra un Audi TT rojo.

Producto del impacto, el vehículo blanco volcó y quedó completamente destruido a un costado de la ruta, mientras que el Audi presentaba la trompa destrozada. El único sobreviviente, conductor de 26 años, fue trasladado de inmediato a la Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, de acuerdo a lo detallado por personal policial.

La UFI de Delitos Especiales reveló que la identidad de las víctimas del choque frontal son Matías Osola, Valeria Pont y la hija de ambos, de un año de edad, todos residentes de la localidad de Caucete.

familia san juena

En el lugar del siniestro, trabajaron personal policial y equipos de emergencia para realizar las tareas correspondientes que permitan determinar cómo se produjo el choque fatal.

Una persona quedó detenida por el choque en San Juan: quiénes eran las víctimas

De acuerdo a la información que trascendió durante la investigación oficial, las víctimas fatales son Matías Osola, de 32 años, un expolicía, mientras que su pareja, Valeria Pont, de 28 años, se desempeñaba como profesora de Educación Física. Por su parte, la pequeña estaba por cumplir su primer año de vida el próximo mes.

Por su parte, del otro vehículo, el conductor era Gabriel Núñez, también de Caucete, fue derivado al Hospital Guillermo Rawson y tras recibir el alta médica, la autoridad judicial dispuso su arresto preventivo mientras avanza la investigación.

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