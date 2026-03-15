15 de marzo de 2026 Inicio
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Accidente fatal en Entre Ríos: tres integrantes de una familia murieron tras un choque frontal

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 127, a la altura del municipio de Bovril. El vehículo en el que viajaba la familia colisionó contra un camión cargado de trigo. Un adolescente se encuentra en estado crítico y fue trasladado de urgencia a Paraná.

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Tres personas de una misma familia fallecieron en un choque frontal en Bovril.

Tres personas de una misma familia fallecieron en un choque frontal en Bovril.

Un grave accidente ocurrió en la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de Bovril, donde tres miembros de una familia , dos adultos y un menor, murieron tras un choque frontal cuando se desplazaban en una camioneta Renault Duster que colisionó contra un camión cargado de trigo. Otro miembro de la familia, un adolescente, permanece en estado crítico y fue trasladado de urgencia a Paraná. El episodio generó un profundo impacto en la comunidad, dado que las víctimas pertenecerían a una familia muy conocida en la región.

El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado.
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El trágico hecho se registró en cercanías de la planta de silos ubicada sobre la traza de la Ruta Nacional 127. Por causas que aún se desconocen y están siendo investigadas, la camioneta en la que viajaba la familia colisionó de frente contra un camión que transportaba trigo, que circulaba por el mismo corredor vial.

Según los primeros registros informados por fuentes policiales de la zona, en la camioneta se trasladaba una familia oriunda de Bovril, integrada por un matrimonio y sus dos hijos. Como consecuencia del choque, dos de los ocupantes adultos y uno de los menores perdieron la vida en el lugar del accidente. En tanto, al adolescente —el otro hijo de la pareja— fue rescatado con vida y trasladado de urgencia hacia un centro de salud de la ciudad de Paraná.

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y su hija menor, Agostina Landra. En tanto, el otro hijo del matrimonio, Bautista, sufrió heridas de gravedad y fue está siendo tratado en el Hospital San Roque de Paraná, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Familia Landra

Como consecuencia del violento impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron severos daños materiales. La magnitud del choque obligó a interrumpir parcialmente la circulación en ese tramo de la Ruta 127 durante varias horas, mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos siniestrados.

El tránsito permaneció asistido durante gran parte de la madrugada y recién hacia la mañana del domingo la circulación pudo normalizarse por completo, devolviendo la calma a una ruta marcada por la tragedia.

Una comunidad conmocionada

La confirmación de las identidades provocó un profundo impacto en Bovril, donde la familia era muy apreciada y reconocida. La triste noticia fue dada a conocer públicamente por Jorge Landra, hermano de Gustavo y referente político que integra el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

Con un mensaje cargado de dolor, expresó: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.

Tras el choque, la Policía de Entre Ríos acudió de inmediato para asegurar la zona y coordinar el operativo de emergencia, con apoyo de Bomberos Voluntarios y equipos médicos que asistieron a las víctimas. Paralelamente, la División Criminalística realizó pericias en la ruta y en los vehículos para establecer las causas del accidente. La investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía de La Paz, que dispuso diversas diligencias para esclarecer la mecánica del siniestro.

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