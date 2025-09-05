Tragedia en Sri Lanka: un colectivo cayó 300 metros por un precipicio y murieron 15 personas El accidente ocurrió en una ruta de montaña cerca de Wellawaya y hay 16 heridos, entre los que se encuentran cinco menores de edad. La primera hipótesis indica que el vehículo circulaba a alta velocidad. Por







Un colectivo perdió el control y cayó por un barranco de más de 300 metros de altura en una ruta de montaña cerca de la ciudad de Wellawaya, a unos 280 kilómetros del este de la capital, Colombo, en Sri Lanka. En la tragedia, murieron 15 personas y 16 resultaron heridas.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se dio cuando el colectivo circulaba a alta velocidad y perdió el control en una curva peligrosa. La primera investigación indica que el colectivo chocó contra otro auto y contra las barandas de contención.

No pudo evitar el desastre, ya que terminó cayendo por un precipicio de más de 300 metros. Las imágenes que circularon por la televisión local mostraron al colectivo destruido al fondo del barranco.