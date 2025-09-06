6 de septiembre de 2025 Inicio
Tragedia en Australia: murió un surfista tras ser atacado por un tiburón

Ocurrió en una playa del norte de Sídney. La víctima tenía 57 años y fue identificada como Mercury Psillakis. Estaba junto a un grupo de amigos a 100 metros de la costa.

Por
Las playas fueron cerradas de inmediato por precaución.

Un experimentado surfista de 57 años murió este sábado en una playa de Sídney luego de haber sido atacado por un tiburón de grandes dimensiones. La víctima, que estaba en el agua practicando junto a un grupo de amigos a unos 100 metros de la costa, fue identificada como Mercury Psillakis.

El lamentable suceso ocurrió en Long Reef Beach, una de las playas del norte de Sídney, alrededor de las 9.30 (hora local). "Sus compañeros lograron nadar hasta la costa, pero Psillakis desapareció bajo el agua junto a su tabla", informó el inspector Stuart Thomson a la cadena ABC.

La rápida acción de quienes lograron llegar a la playa permitió que los equipos de rescate comenzaran la búsqueda de inmediato. El surfista fue localizado y arrastrado a la orilla, pero las heridas eran demasiado graves. Había perdido mucha sangre y sufrido lesiones severas en varias extremidades.

El ataque fue tan violento que un testigo presencial lo describió como aterrador, asegurando que "la aleta dorsal del animal era enorme". Como medida inmediata de precaución, las autoridades actuaron con rapidez para garantizar la seguridad pública. A pesar de que el inspector Thomson calificó el evento como un "incidente muy poco frecuente", las playas de la zona fueron cerradas de inmediato para evitar que se produjeran más ataques.

Australia surfista tiburón

Agentes de la unidad de Playas del Norte recolectaron los restos de la tabla de surf de Psillakis, que serán analizados por expertos forenses.

Se trata del primer ataque mortal de tiburón en sus costas desde febrero de 2022. Antes de ese incidente, la ciudad había mantenido un largo historial de seguridad, sin registrar víctimas de ataques de tiburón desde 1963.

