Video: el momento del accidente de Yeison Jiménez, el cantante que predijo su muerte

El artista había revelado hace algunas semanas que vio su propia muerte en sus sueños y se cumplió: "Soñé tres veces con eso".

El colombiano contó que había soñado con su muerte.

Redes sociales
Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 
La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido: "La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento".

El artista de 34 años había tenido una presentación en Boyacá y se dirigía en una avioneta privada a Medellín para luego ir hacia Marinilla, donde se iba a presentar. Sin embargo, el chárter no levantó vuelo como debía suceder y se prendió fuego.

Además de él murió el capitán Hernando Torres y los miembros del equipo de Jiménez: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Pero su muerte él ya la había contado en televisión: “Tres veces soñé esa mierda, tres veces... Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión, no se lo he contado a nadie, si hasta me dio depresión...”.

En una entrevista en Caracol TV contó: “Mi avión se estrella y yo veía Medellín desde arriba, me iba... Pensaba en mi bebé, es que vida es tan endeble, huevón".

