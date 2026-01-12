12 de enero de 2026 Inicio
Mercados al rojo vivo: los ADRs cayeron hasta un 3,5% y el riesgo país rondó los 580 puntos

Fue pese al pago de deuda por u$s4.300 millones concretado el viernes el Gobierno. También se profundizó la tensión en el contexto global por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

El mercado tuvo una jornada roja.

El mercado tuvo una jornada roja.

Los ADRs, el S&P Merval en dólares y los bonos en dólares cayeron y el riesgo país medido por el JP Morgan se incrementó a 577 puntos, a pesar del pago de deuda por u$s4.300 millones que concretó el viernes el Gobierno. Además, se profundizó la tensión en el contexto global por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial.
Los títulos en dólares registraron mayoría de bajas, encabezadas por el Bonar AL29 (-0,9%), Bonar AL41 y Global GD35 (-0,5%). Según consignó Ámbito, desde Adcap Grupo Financiero advirtieron que "cerca del cierre se volvió a complicar el panorama de la liquidez".

El mercado tuvo una jornada roja.

El mercado tuvo una jornada roja.

En tanto, los ADRs en Nueva York también presentaron caídas, entre las que se destacaron Central Puerto (-3,5%), Grupo Supervielle (-2,9%) y Edenor (-2,8%). Por su parte, el S&P Merval descendió 0,4% en pesos en la Bolsa porteña a 3.076.946,70 puntos.

En este marco, Transportadora de Gas del Sur (-3,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,5%). fueron los papeles con mayores bajas, mientras que Telecom subió un 3,5%.

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes u$s55 millones en el mercado cambiario y se sumaron a los u$s218 millones que compró la semana pasada.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s273 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó USD 372 millones y cerró la jornada en USD 44.768 millones.

En función del nivel de remonetización que experimente la economía, las compras de divisas podrían ubicarse entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo del 2026 según la proyección oficial.

Asimismo, el BCRA mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

