Comienza el juicio contra Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana, por violencia de género El detenido será juzgado por los ataques cometidos entre enero y octubre del año pasado, a pesar de que la artista no lo denunció. Se enfrenta a una pena que podría elevarse a los 15 años de prisión. Por Agregar C5N en









La Cámara del Crimen acreditó que Lourdes fue víctima de alto riesgo.

Este martes comienza el juicio contra Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana, por violencia de género contra la artista en diferentes episodios ocurridos entre enero y octubre de 2025. Se enfrenta a una pena que podría elevarse a los 15 años de prisión.

A partir de las 9 de la mañana se da inicio al debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. Leandro García Gómez enfrenta cargos por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, agravadas por el vínculo.

Según fuentes judiciales, al hombre se lo acusó como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios.

Según confirmó Noticias Argentinas, Lourdes Fernández no promovió directamente la acción penal durante el proceso judicial, por lo que no reviste el carácter de querellante. En ese contexto, su participación sería en calidad de testigo, por lo que deberá ser convocada a declarar.